سرما مسافران بام ایران را غافلگیر کرد/ اورژانسی شدن مسافران

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: چهارمحال و بختیاری یکی از استان‌های زیبای کشور است که هرساله مسافران بسیاری را به سمت خود می‌کشد. استان چهارمحال و بختیاری به علت داشتن آب و هوای خنک در تابستان و جذابیت های گردشگری همیشه مقصد مسافران بسیاری از استان های مختلف کشور به ویژه استان های جنوبی کشور است.

بسیاری از مسافران در مناطق گردشگری مختلف استان چادر برپا می‌کنند و از زیبایی‌های منطقه لذت می‌برند.

پارک لاله شهرکرد یکی از مهمترین مراکز اقامت مسافران و گردشگران این استان است که اقامت در چادر را در سفر خود انتخاب کرده اند. هر شب بیش از ۵۰۰ چادر در این منطقه توسط مسافران برپا می شود.

از ابتدای شهریور دمای هوا در این استان به ویژه مرکز استان روند کاهشی پیدا کرد به طوری که دما شب گذشته به ۴ درجه سانتی گراد رسید. کاهش شدید دما در شهرکرد موجب غافلگیر شدن مسافران این منطقه شده است به طوری که بسیاری از مسافران که در چادر خوابیده بودند از شدت سرما به داخل خودرو رفته و بخاری های خودرو را روشن کرده اند.

یکی از مسافران خوزستانی که در پارک لاله شهرکرد اقامت کرده بود در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خانواده من شب بسیار سردی را در چادر سپری کردند به طوری که سرما نگذاشت تا صبح بخوابیم.

مهدی توکلی ادامه داد: کاهش دمای هوا در این منطقه در این موقع سال واقعا بسیار عجیب بود و سرما بسیار آزار دهنده بود.

وی بیان کرد: شب گذشته سردی هوا از ساعت یک بامداد آغاز شد و شدت آن تا طلوع آفتاب لحظه به لحظه افزایش یافت.

امدادرسانی اورژانس به مسافران

یکی دیگر از مسافران که اهل استان اصفهان بود در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: سردی هوا در نیمه شب بسیار آزار دهنده بود به طوری بیخوابی موجب شد از چادر بیرون بیایم که متوجه شدم اورژانس ۱۱۵ به یکی از مسافران که از شدت سرما لرز کرده بود در حال امداد رسانی است.

علی قاسمی ادامه داد: بسیاری از مسافران در شب گذشته وارد خودروها شده بودند تا از گرمای بخاری ماشین استفاده کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه مسافران لباس های گرم به همراه نداشتند سرما برای آنها بسیار آزار دهنده بود.

دمای هوا در شهرکرد افت ۱۱ درجه ای داشته است

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: دمای هوا در شهرکرد افت ۱۱ درجه ای داشته است.

شاهرخ پارسا اظهار داشت: دمای کمینه شهرکرد روند کاهشی داشته به چهار درجه سانتی گراد رسیده است.

وی اظهار داشت: طی سه روز آینده پارامتر دمای کمینه روند کاهشی دارد و هوا سردتر خواهد شد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در حال حاضر شهرکرد خنک ترین منطقه کشور گزارش شده است.

وی در ادامه با اشاره تغییرات دمای هوا در این استان، بیان کرد: مدیران واحدهای گلخانه ای و مرغداری ها باید نسب به تنظیم دمای هوا و رطوبت بپردازند.

وی اظهار داشت: مدیران واحدهای پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی شبانه باید در تنظیم دمای سالن های پرورش قارچ دقت داشته باشند.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن نگهداری دام ضروری است.