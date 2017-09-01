نشست سازمان همکاری اسلامی درباره مسلمانان روهینگیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه گفت نشست ویژه ای برای بررسی اوضاع مسلمانان روهینگیا برگزار می شود.

چاوش اوغلو روز جمعه در مراسم عید سیعد قربان در آنتالیا در جنوب ترکیه گفت سازمان همکاری اسلامی امسال نشست ویژه ای به منظور پیگیری وضعیت مسلمان در ایالت راخین میانمار، برگزار خواهد کرد.

وی تاکید کرد ترکیه از سازمان همکاری اسلامی خواسته است اقدامی برای جلوگیری از ستمی که از جانب ارتش میانمار بر مسلمانان روهینگیا وارد می شود، انجام دهد.

وزیر خارجه ترکیه گفت: امسال نشست ویژه ای برای بررسی اوضاع مسلمانان میانمار برگزار خواهیم کرد و باید به یک راه حل نهایی درباره این بحران برسیم.

