دانش آموزان بازمانده ازحادثه داراب به آغوش خانواده بازگشتند

محمد ریاضی در گفتگو با خبر نگار مهر ضمن تسلیت به خانواده های داغدار دانش آموزان هرمزگانی حادثه داراب گفت: از کاروان اعزامی ۲۴ نفره دانش آموزان دختر مینابی که به اردوی فرزانگان اعزام شده بودند خوش بختانه سه نفر انها با سوار شدن در اتوبوس دیگر از این حادثه نجات پیدا کرده وبه آغوش گرم خانواده خود بازگشتند.

ریاضی بیان داشت: این سه دانش آموز که در بین دانش آموزان دیگر شهرستانها ودر اتوبوس دیگری در حال اعزام بودند با اطلاع از حادثه در یک مسجد در بین راه وسپس به آموزش وپرورش این شهرستان برای استراحت برده می شوند واز آنجا بعد از رسیدگی به دانش آموزان حادثه دیده به سمت بندرعباس وشهرستان میناب بازگشت داده می شوند .

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری میناب گفت: معاونین آموزش وپرورش شهرستان میناب همه مراحل بازگشت این دانش آموزان وسپردن آنها به جمع گرم خانواده خود انجام داده وساعاتی پیش در آموزش وپرورش شهرستان ودر حضور مسئولان وخانواده ها با سلامت جسمی کامل به جمع خانواده های خود ملحق شدند.

ریاضی گفت: این سه دانش آموز با نامهای کیمیا میرابی، مریم غلامی و راحله قلعه مینابی پیش از این برخی از رسانه ها نام آنها را در بین مجروحان حادثه داراب منتشر کرده بودند که سبب نگرانی خانواده ها شده بود.