اصلاح فرایند اردوها حوادث نظیر اتوبوس دانش آموزان را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس، دکتر سید محمد بطحایی در جلسه کمیته هماهنگی حادثه دانش آموزان هرمزگانی در داراب ، ضمن تشکر از همدلی موجود در استان فارس برای رسیدگی به حادثه دیدگان این سانحه گفت: سرعت عمل مناسب عوامل امدادی و انتظامی استان فارس و شهرستان داراب موجب شده تا عمق این فاجعه کم شود .

وی گفت: در تماس تلفنی با وزیر بهداشت ابعاد این حادثه مورد بررسی قرار گرفت و ایشان نیز بر لزوم پیگیری دقیق حادثه و رسیدگی به حادثه دیدگان این رویداد تاکید کردند و امیدواریم با اقدامات خوب درمانی که برای این عزیزان انجام می شود ، مجروحین حادثه هر چه سریعتر به جمع خانواده خود بپیوندند.

بطحایی گفت: کار زیبایی که آموزش و پرورش انجام داد این است که با حضور مربیان در کنار دانش آموزان ،زمینه آرامش مصدومین حادثه را تا رسیدن والدینشان فراهم کرد و این ستودنی است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه با اصلاح در فرایند اردوها امکان کاهش اینگونه حوادث وجود دارد ، افزود: اگر در بروز این حادثه کوتاهی انجام شده باشد ،باید حتما با عوامل آن برخورد قانونی شود و بر همین اساس از معاون پرورشی و فرهنگی خود خواسته ام تا با بررسی گزارشات حادثه نسبت به بررسی ابعاد این اتفاق و ارائه آن برای طرح در هیات دولت اقدام کنند.

استاندار فارس نیز در این جلسه ضمن قدردانی از اعضای ستاد مدیریت بحران استان ، فرماندار ، مجموعه بهداشت و درمان استان و شهرستان داراب ، آموزش و پرورش و عوامل انتظامی و پلیس راه گفت:این رویداد یکی از بهترین برنامه های مدیریت بحران استان بود که به صورت سازمان یافته و دقیق انجام شد، چنانچه در مدت 10 دقیقه و در کوتاهترین زمان نیروهای امدادی در محل حادثه حاضر شده و به مصدومان رسیدگی کردند.

وی گفت: این اقدام نشان از آمادگی نیروهای امدادی و احساس مسئولیت آنها است.

سید محمدعلی افشانی با بیان اینکه بررسی مجدد فرایند اردوهای دانش آموزی یک ضرورت است افزود: مهمترین سوال خانواده ها علت حرکت اتوبوس حامل دانش آموزان در شب است که نیاز به بررسی دارد.

در این جلسه مسئولان دستگاههای خدمت رسان گزارشی از وضعیت رسیدگی به حادثه دیدگان ارائه کردند.

خاطر نشان میشود صبح امروز جمعه دهم شهریور اتوبوس، اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی که برای حضور در اردوی ملی تشکیلات دانش آموزی راهی شیراز بود ،حوالی قلعه بیابان داراب واژگون و در پی این حادثه متاسفانه 9 تن شامل 7 دانش آموزان ، یک سرپرست و یک راننده اتوبوس فوت کردند.

در این حادثه ۳۴ تن از دانش آموزان نیز مجروح شدند که 5 تن از آنها بوسیله بالگرد به بیمارستانهای نمازی و شهید رجایی شیراز اعزام شدند.