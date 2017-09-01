علت مهاجرت نخبگان داروسازی کشور/ بحران در صنعت دارو

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا شانه ساز رئیس انجمن علمی داروسازان در برنامه تلویزیونی «نبض» که این هفته با موضوع اشتغال داروسازان جوان روی آنتن شبکه خبر رفت، با اشاره به دشوار بودن رشته داروسازی، گفت: در ایران ۷۸ درصد فارغ التحصیلان داروسازی در داروخانه ها مشغول کار می شوند اما متوسط جهانی اشتغال داروسازان در داروخانه ها ۵۵ درصد است.

وی افزود: متوسط جهانی اشتغال داروسازن در بیمارستان ها ۱۸ درصد، بخش صنعت ۱۰ درصد، بخش پژوهش و تحقیقات ۵ درصد و در بخش های نظارتی و قانونی نیز ۵ درصد است که به ترتیب این آمار در ایران ۷.۲ درصد، ۶.۱۸ درصد، ۲ درصد و در بخش نظارتی ۶.۲ درصد است.

شانه ساز با اشاره به مشکلات تاسیس داروخانه، گفت: با وجود اینکه تاسیس داروخانه مستلزم سرمایه گذاری سنگین است متاسفانه هیچ تسهیلاتی برای تاسیس داروخانه در مناطق محروم وجود ندارد.

رئیس انجمن علمی داروسازان ایران، ادامه داد: انتظار می رود دولت با تسهیلات کم بهره و تجدید نظر در نرخ خدمات و تعرفه ها از داروخانه ها و داروسازان حمایت کند.

شانه ساز با انتقاد از افزایش نیافتن نرخ داروهای تولید داخل متناسب با افزایش هزینه ها، گفت: هیچ وقت منطق درستی بر قیمت عرضه دارو حاکم نبوده و همه اینها باعث می شود هزینه های داروسازان و داروخانه ها افزایش یابد.

وی، یکی از علل خروج نخبگان داروساز از کشور را اقتصاد ضعیف داروسازی و عدم حمایت دولت دانست و افزود: به همین دلیل شاهدیم که بسیاری از مسئولان رده بالای شرکت های داروسازی جهان جوانان ایرانی هستند.

شانه ساز به جایگاه برتر علمی ایران در داروسازی اشاره کرد و گفت: به رغم جنگ تحمیلی و تحریم ها از نظر علمی توانایی تولید هر دارویی را که در سطح جهانی تایید می شود داریم داروسازان و جوانان ما می توانند ظرف دو سال هر دارویی را تولید کنند.

رئیس انجمن علمی داروسازان ایران با اشاره به بدهی بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومانی بیمه به داروسازان و داروخانه ها، تاکید کرد: همه مسئولان نظام سلامت دوست دارند خدمات در داروخانه ها و در بخش داروسازی اصلاح شود اما اراده ای برای تحقق آن وجود ندارد.

در ادامه دکتر عباس کبریایی زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با اشاره به جذب بیشتر فارغ التحصیلان داروسازی به داروخانه ها، گفت: امروز بیش از ۱۲ هزار داروخانه در کشور داریم.

وی، توجه به بخش تحقیقات و فناوری دارویی را یادآور شد و افزود: در ۱۵ سال اخیر گرایش به صنعت و تحقیقات افزایش یافته است به نحوی که تعداد مقالات تولیدی این حوزه بیشتر از حوزه های دیگر است.

رئیس سندیکاری صاحبان صنایع داروهای انسانی با اشاره به نیاز بخش داروسازی به سرمایه گذاری، گفت: دولت باید تسهیلات و مشوق هایی برای حوزه داروسازی و داروخانه ها در نظر بگیرد.

کبریایی زاده ادامه داد: حداقل سرمایه برای تاسیس یک داروخانه حتی در شهرهای کوچک یک میلیارد تومان است و روشن است که بدون حمایت دولت این کار بسیار سخت است.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با اشاره به حضور واسطه ها در این بخش و متوسل شدن برخی از داروسازان به آنها برای تامین سرمایه، گفت: این موضوع مخاطراتی را خود به خود همراه دارد.

کبریایی زاده با اشاره به قفسه های تمیز داروخانه های ایران، افزود: داروخانه های ما به لحاظ وجود داروهای سالم، با کیفیت و غیر قاچاق وضع بسیار مطلوبی دارد و به اصطلاح قفسه های داروخانه های ما تمیز است.

رئیس سندیکاری صاحبان صنایع داروهای انسانی، اظهارداشت: یکی از ضعف های ارائه خدمات داروخانه ها، مشاوره دارویی است که باید به مردم به طور کامل ارائه شود با وجود این طبق تحقیقاتی که انجام دادیم ۷۰ درصد داروسازان ما به بیماران مشورت می دهند و فقط ۳۰ درصد مشاوره نمی دهند که آن هم اغلب به دلیل شلوغی داروخانه ها است.

کبریایی زاده همچنین با انتقاد از نظام سلامت، گفت: نظام سلامت ما داروخانه را زیان ده کرده است و لازم است که ارزش خدمات داروسازان پرداخت شود.