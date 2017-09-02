برگزیدگان ششمین جشنواره داستان کوتاه بلقیس معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه عید قربان، آئین اختتامیه ششمین جشنواره داستان کوتاه بلقیس در شهرستان اسفراین برگزار و برگزیدگان آن معرفی شدند.

بر اساس این گزارش، این جشنواره در بخش ملی «تولد دوباره یک عکس» اثر علی لشنی زند از درود لرستان به‌عنوان اثر نخست معرفی شد، هم‌چنین «مردی» اثر گودرز ایزدی از اصفهان، «گوات» اثر امین اطمینان و «چمدان چرمی قفل‌دار» اثر فرشاد موسی زاده از مشهد به ترتیب صاحب عناوین دوم تا چهارم شدند.

گفتنی است، در بخش آزاد استانی، «من ریحانه نیستم» اثر مینا علیزاده از اسفراین اول شد، «از حالا به بعد» اثر زینب امروزی از اسفراین، «حرم گرم» اثر الهام صبوحی از بجنورد، «تن ماهی با برنج» اثر امین احمدی زاده از اسفراین، «عصرانه با طعم ...» اثر زهرا خالقی از بجنورد، «دندان عقل» اثر خشایار سبحانی از بجنورد، «یک داستان زرد» اثر احسان ربانی از اسفراین، «قفس خالی» اثر مهسا خاکپور از اسفراین، «وارونگی اثر علی بنائیان از بجنورد و «قوی سیاه» اثر محمد قربانی رضایی از اسفراین به ترتیب در جایگاه‌های دوم تا دهم ایستادند.

همچنین در بخش نوقلم، «کفشدوزک قشنگ من» اثر ماهور هژبری از اسفراین، «گور» اثر سید امیرحسین آبتین از بجنورد، «گهی پشت به زین و گهی زین به پشت» اثر نفیسه رمضانی از اسفراین، «باغ اطلسی» اثر نگین یوسفی از بجنورد، «ننه‌ات را دریاب» اثر رضا یوسفی از شیروان و «دستان پدرم» اثر ابوالفضل کریمی از اسفراین به‌عنوان برگزیده معرفی شدند.

در بخش ویژه استانی، هیئت‌داوران هیچ اثری را شایسته عنوان نخست ندانست و «تمام زنان این خانه» اثر مهسا خاکپور از اسفراین، «موی مردانه به تو نمی‌آید» اثر زینب امروزی از اسفراین دوم و سوم شدند، «عصر روز یکشنبه» از اسما دلبری و «حالت‌ها» از محمد قربانی رضایی از اسفراین به‌طور مشترک چهارم شدند، «دیزی» اثر خشایار سبحانی از بجنورد، «چادر کاه‌گلی» اثر شیما محمد زاده از اسفراین، «ژنتیکان» اثر مهتاب شادکام از شیروان و «چرخه آدم» اثر سمیه حسین زاده از شیروان صاحب عناوین ششم تا نهم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سارا سرخوشی با «حبس ابد» از اسفراین، مجتبی وحدانی با «خواب‌آلودگی» از بجنورد، محمدرضا ابراهیمی ایور با «لعنت به سیگار» از جاجرم، رحیم رحیمیان با «مرخ» از شیروان، منیژه آشفته با «رحمان» از فاروج و فائزه حسینی با اثر «بچه طلاق» از گرمه هم به‌عنوان نویسندگان برتر شهرستان‌های خود معرفی شدند.