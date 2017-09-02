محمدرضا بهاری، معاون بخش فراساحل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه تنها حدود ۳۵ کیلومتر ازلوله گذاری فاز ۱۴بی باقی مانده است، گفت: لوله گذاری بخش اول فاز ۱۴ پارس جنوبی با استفاده از شناور سی مستر به طور کامل انجام شده است که رقمی حدود ۱۰۵ کیلومتر خط لوله دریایی را به خود اختصاص می دهد.

او ادامه داد: برای انجام عملیات لوله گذاری فاز ۱۳بی پارس جنوبی برای نخستین باراز شناور اوشنیک ۵۰۰۰ استفاده کردیم. گفتنی است که قابلیت لوله گذاری این شناور منحصر به فرد است. به این معنا که خط تولید و جوش (لوله گذار- fire line) آن در بخش میانی شناور قرار دارد که همین ویژگی موجب می شود تا عملیات لوله گذاری در شرایط مختلف آب و هوایی به خوبی انجام شود.

این مقام مسوول با بیان اینکه لوله گذاری فاز ۱۳بی پارس جنوبی دو روز پیش با موفقیت انجام شده است، اضافه کرد: پروژه خط لوله فاز ۱۳ای نیز دو هفته قبل در پی رضایت کارفرما به تاسیسات دریایی واگذار شده است.

به گفته بهاری، ظرفیت تولید میعانات گازی هر یک از فازهای ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی (مشروط به تکمیل و راه اندازی خطوط بین فازی) معادل ۲۵ میلیون مترمکعب در روز است.

معاون بخش فراساحل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی تصریح کرد: در حال حاضر با اضافه شدن شناور اوشنیک به ظرفیت لوله گذاری شرکت، امکان لوله گذاری در دو جبهه همزمان و در مجموع بالای ۳.۵ تا ٤ کیلومتر در شبانه روز را تجربه کرده ایم که یک رکورد دست نیافتنی تلقی می شد. توجه شود که حجم فعالیت برای هر جبهه لوله گذاری متعدد است و مدیریت همزمان دو جبهه واقعا برای شرکت تاسیسات دریایی و صنعت نفت کشور یک دستاورد مهم تلقی میشود.

بهاری گفت: برای ساخت جکتهای فاز ۱۱ در مناقصه شرکت کرده ایم و منتظر اعلام نتیجه از سوی توتال هستیم. این درحالی است که برای بخش خطوط لوله و سکوهای این فاز هم دعوت به تهیه پروپوزال شده ایم و پروپوزال‌های انها در حال تهیه است.