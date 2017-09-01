حرکت شبانه اتوبوس برابر دستورالعمل اجرایی اردوها ممنوع نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دانش هاشمی پور جمعه شب در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگان در جاده داراب ضمن ابراز تسلیت مجدد حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی، گفت: هر چند آموزش و پرورش استان بدون کمترین چشم پوشی و بررسی همه جوانب با متخلفان احتمالی برخورد جدی خواهد کرد، اما برخلاف آنچه در خصوص ممنوعیت تردد شبانه اتوبوس مطرح می شود باید گفت این امر برابر دستورالعمل اجرایی اردوها و بازدیدها دانش آموزی ممنوع نیست و به شرط رعایت ضوابط و مقررات راهنمایی و رانندگی، بلامانع است.

هاشمی پور در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر ممنوعیت تردد اتوبوس دانش آموزان در شب، افزود: قطعا هیچ توجیهی بارغم و اندوه پرپر شدن عزیزان دانش آموزاین حادثه دلخراش را کم نمی کند، اما طرح این موضوع که آموزش و پرورش بر خلاف ضوابط مجوز حرکت شبانه را برای اتوبوسهای اردوی دانش آموزی صادر کرده است صحیح نیست و اردوی سازمان دانش آموزی برابر آیین نامه اردوها انجام شده است.

وی تصریح کرد: این امر مشروط به رعایت ضوابط و مقررات راهنمایی و رانندگی است و چنانچه تخلفی از ناحیه اتوبوس از جمله عدم رعایت اصول ایمنی و فنی مشاهده شود برخورد با آن بر عهده ماموران پلیس راه است.

به گفته هاشمی پور، همانطور که در توضیحات معاون محترم پرورشی وزارت آموزش و پرورش اشاره شد، در آیین‌نامه فعلی اردوها بسیاری از موارد اعم از مسائل بهداشتی، ایمنی، امنیتی و حوادث غیرمنتظره دیده شده و از پختگی لازم برخوردار است.

وی ادامه داد: حرکت شبانه در آیین نامه جدید که حدود پنج سالی است اجرا می‌شود بلامانع اعلام شده، منتها با رعایت ضوابطی چون تعداد رانندگان و مسائل فنی اتوبوس که کنترل آن برعهده دستگاه‌های ذیربط است.

این مسوول تاکید کرد: ملاک و معیار برای آموزش و پرورش انعقاد قرارداد با شرکت‌های مجاز حمل و نقل است و مسائل فنی و رعایت ضوابط ایمنی بر عهده شرکت ها و ادارات مربوطه است چرا که آموزش و پرورش صلاحیت و تخصص تشخیص فنی را ندارد و قانونگذار متولی آن را مشخص کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان همچنین گفت: قطعا برای روشن شدن ابعاد حادثه این اردوی سازمان دانش آموزی، با استفاده از همه ظرفیت ها، جوانب کار بررسی و این اطمینان را به مردم شریف استان خواهیم داد که با توجه به دستور مقام عالی وزارت به مدیرکل استان برای پیگیری جدی موضوع، اگر در این مسیر تخلفی مشاهده شود، بدون چشم پوشی با عامل یا عاملان آن برخورد جدی خواهد شد و نتیجه آن را نیز به اطلاع عموم خواهیم رساند.

هاشمی پور در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از همراهی مردم عزیز و ابراز احساس و همدردی با خانواده عزیزان متوفی، بیان داشت: از لحظه وقوع حادثه تیم اداره کل آموزش و پرورش استان شامل معاونان و کارشناسان ستادی به منطقه اعزام شدند و با برنامه ریزی انجام شده، به همراه استاندار هرمزگان، عازم شهرستان داراب شدیم.

وی ادامه داد: از صبح حادثه با حضور در بیمارستان داراب و عیادت از مجروحان و دیدار با خانواده های عزیز، روند درمان حادثه دیدگان و سایر نیازمندیها به دقت دنبال شد و در نوبت عصر نیز با حضور مقام عالی وزارت آموزش و پرورش، قائم مقام وزیر بهداشت، دکتر جادری استاندار هرمزگان، مرادی نماینده مردم شریف بندرعباس و مسوولان استان فارس، آخرین وضعیت درمان مجروحان حادثه بررسی و بر پیگیری امور تاکید شد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در پایان تاکید کرد: کارکنان آموزش و پرورش و جامعه فرهنگیان استان، همراه خانواده های عزیز، در فقدان عزیزان از دست رفته سوگوار هستند.