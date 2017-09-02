تسریع فعالیتهای عمرانی باتخصیص اسنادخزانه به میزان۴۲۰میلیاردریال

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول بهزادیان افزود: در چهار سال اخیر تلاشهای قابل قبولی از سوی مدیرعامل آبفای استان صورت گرفت تا دفتر تجهیز منابع مالی این شرکت شرکت اثرگذاری و اهمیت خود را بیشتر نشان دهد.

وی بیان داشت: افزایش مشارکت مشترکین در راستای تامین اعتبارات برای توسعه و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب شهرهای استان از دیگر فعالیت های اثربخش در سالهای اخیر بود.

بهزادیان موافقت وزارت نیرو جهت تامین اعتبار به منظور توسعه تاسیسات آب و فاضلاب شهرهای استان را نیز باعث فعال شدن پروژه های راکد این شرکت عنوان کرد.

وی اظهار داشت: معرفی پروژه های با قابلیت برخورداری از تسهیلات فاینانس بانکهای خارجی نیز از دیگر فعالیت های شرکت آب و فاضلاب استان در سال های اخیر است.

بهزادیان افزود: با پیگیریهایی که صورت گرفت تخصیص اعتبارات مورد نیاز از طریق بنیاد برکت برای تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز آبرسانی به شهرهای دیشموک، قلعه رئیسی، باشت و چیتاب نیز تامین شد.

مدیر دفتر تجهیز منابع مالی شرکت آب و فاضلاب استان اخذ مجوزات قانونی تبصره ۳ حق انشعاب آب و فاضلاب برای کلیه شهرهای استان را با همکاری شورای اسلامی شهرهای استان را نیز گامی مهم در راستای افزایش خدمت رسانی به شهروندان دانست.