ارسال ۱۰۰۰ کامیون سلاح برای کردهای شمال سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد تنها در چند ماه اخیر بیش از ۱۰۰۰ کامیون انواع سلاح و مهمات در اختیار نیروهای اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه قرار گرفته است.

نور الدین جانیکلی در مقر حزب عدالت و توسعه در استان قره سون در شمال ترکیه گفت در چند ماه اخیر بیش از ۱۰۰۰ کامیون سلاح و مهمات به دست نیروهای اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه (پ ی د) و شاخه نظامی آن ی پ گ (یگان های مدافع خلق کردها) رسیده است.

وزیر دفاع ترکیه تاکید کرد متحدان ترکیه (آمریکا) که سلاح را برای کردهای سوریه ارسال می کنند، مدعی هستند که این سلاح ها را فقط برای مبارزه با گروه تروریستی داعش در اختیار کردها قرار می دهند.

جانیکلی گفت: «اگر ادعای آنان در زمینه ارسال سلاح برای کردهای سوریه درست باشد، ارسال تنها ۸۰ تا ۹۰ کامیون سلاح برای کردها کافی است اما درچند ماه اخیر بیش از ۱۰۰۰ کامیون سلاح و مهمات به دست جنگجویان کرد در شمال سوریه رسید و این میزان سلاح و مهمات برای تجهیز یک ارتش ۵۰ هزار نفری کفایت می کند».

وزیر دفاع ترکیه افزود برخی از کشورهای متحد ترکیه در ماههای اخیر انواع سلاح و مهمات در اختیار کردهای سوریه قرار می دهند تا وحدت و تمامیت ارضی ترکیه را هدف قرار دهند.