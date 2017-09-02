فعالیت گازرسانی شادگان چشمگیر است

نعمت اله آلبوغبیش در گفت و گو با خبرنگار مهر، فعالیت اداره گازرسانی شادگان را چشمگیر عنوان کرد و افزود: از هفته دولت سال گذشته تا هفته دولت سال جاری، ۲۷۲ کیلومتر شبکه گازرسانی احداث و همچنین یک هزار و ۹۱۰ انشعاب و چهار هزار و ۲۰۰ کنتور، رگلاتور و شیر ایمنی در شهرستان شادگان نصب شده است.

معاون فرماندار شادگان افزود: برای اجرای فعالیتهای گازرسانی شادگان در یک سال اخیر اعتباری بالغ بر ۲۲۴ میلیارد و ۲۳۷میلیون ریال توسط دولت هزینه شده است.

وی، فعالیت اداره گازرسانی شادگان را شامل نصب یک هزار و ۵۱۰ انشعاب پراکنده،۱۵۰ انشعاب شهر خنافره،۲۵۰ انشعاب شهر شادگان، ۸۲ کیلومتر شبکه جفال و حسینی، ۲۷ کیلومتر شبکه پراکنده، ۴۷ کیلومتر خط پایداری، ۷۳کیلومتر شبکه دهستانهای بوزی و حسینی، ۱۳کیلومتر شبکه شادگان و ۳۰ کیلومتر شبکه حسینی عنوان کرد و گفت: این پروژه ها توسط ۱۲ شرکت پیمانکاری اجرا شده و در حال تکمیل است.

آلبوغبیش یادآور شد: براساس تصمیمات دولت و پیگیری های به عمل آمده، سعی بر این است که در آینده نزدیک کلیه روستاهای شادگان از نعمت گاز رسانی بهره مند شوند.