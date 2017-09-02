شاهین پاست در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این میزان پساب، پتانسیل قابلتوجهی از منابع آبی در شرایط خشکسالی است.
وی با بیان اینکه با تصفیه پساب تولیدی میتوان این پتانسیل را احیا کرده و از پساب استفاده مجدد داشت، اضافه کرد: به ویژه در شرایطی که در اردبیل با محدودیت منابع آبی مواجه هستیم استفاده از تمامی منابع ضروری است.
معاون بهرهبرداری آب و فاضلاب شهری استان میزان آب تولیدی استان در سال گذشته را ۷۶.۴ میلیون مترمکعب عنوان و تأکید کرد: متأسفانه ۲۶.۶۳ درصد از آب تولیدی استان نیز به دلیل فرسودگی تأسیسات توزیع هدر میرود.
به گفته پاست بیشترین در خود استان اردبیل ۳۳۹ هزار و ۴۰۳ واحد مشترک آب و فاضلاب شهری است که آب مصرفی مشترکان از ۵۱ چاه موجود در استان تأمین میشود.
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