۹۰ درصد از جایگاه های سوخت دراستان زنجان استاندارد سازی شده است

محمود آقامحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود ۵۴ جایگاه سوخت و ۴۰ جایگاه cng در استان زنجان خبر داد و یاد آورشد: تعداد جایگاه های سوخت مایع (نفت وگاز ) قبل از سال ۸۰ حدود ۲۷ باب بود و از سال ۸۰ با رشد ۱۹ درصدی به ۳۲ باب افزایش یافته است.

وی به استاندارد سازی جایگاههای سوخت در استان زنجان اشاره کرد و یاد آورشد: بیش از ۹۰ درصد از جایگاههای سوخت در استان زنجان استاندارد سازی شده است و این شرکت بر تحقق این امر مهم تاکید جدی دارد.

مدیر منطقه شرکت پخش فرآورده های نفتی زنجان گفت: ۱۰ درصد از مابقی جایگاههای سوخت در استان زنجان تا چند روز آینده با برنامه ریزی انجام شده استاندارد سازی می شوند و استان زنجان در این زمینه عملکرد خوبی را دارد.

آقا محمدیان تاکید کرد: در دهه ۹۰ با افزایش ۵۹ درصدی به ۵۱ جایگاه رسید و در سال گذشته و سالجاری به ۵۴ جایگاه رسیده و تعداد جایگاههای cng درسال ۹۲ شامل ۳۲ باب جایگاه ، سال ۹۴ شامل ۳۹ باب و چهلمین جایگاه در سال گذشته افتتاح شد.

وی افزود: در حال حاضر اکثریت جایگاههای سوخت در استان زنجان استاندارد سازی شده و موفق به دریافت گواهی نامه از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران شدندو این از اقدامات مهم این شرکت است.