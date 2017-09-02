به گزارش خبرنگار مهر، عدیل سروی صبح شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: سطح زیر کشت سیب‌زمینی از ۲۲ هزار و ۳۰۰ هکتار به ۱۹ هزار و ۷۰۰ هکتار کاهش یافته است.

وی افزود: دشت اردبیل به چهار قسمت تقسیم شده که عملا در سه چهارم آن مجوز کشت چغندر قند صادر شده تا جایگزین کشت سیب‌زمینی شود و مواد اولیه کارخانه قند را تامین کند.

رئیس جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه سالانه ۸۰۰ هزار تن سیب‌زمینی در استان تولید می شود، اضافه کرد: بخش عمده ای از سیب‌زمینی تولیدی مازاد است و با کمبود انبارهای نگه داری مواجه هستیم.

به گفته سروی تا سال ۹۲ فقط برای شش درصد از تولید انبار نگه داری داشتیم که در سال های اخیر برای ۳۷ فقره انبار و سردخانه مجوز احداث صادر شده است.

وی با اشاره به بهره برداری از ۱۰ فقره، ادامه داد: مابقی از ۱۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت دارند که برای تکمیل ۸۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است و این اعتبار از طریق تسهیلات تامین می شود.

رئیس جهاد کشاورزی استان همچنین به صادرات بخشی از سیب‌زمینی تولیدی اشاره کرد و گفت: صادرات به کشورهای عراق، آذربایجان، ترکمنستان و پاکستان انجام می شود.