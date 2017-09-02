قزوین دارای جاذبه های تاریخی و طبیعی فراوانی برای جذب گردشگر است

به گزارش خبرنگار مهر، بهنوش بختیاری که میهمان شب های فیروزه ای در سرای تاریخی سعدالسلطنه بود جمعه شب در برنامه روز قزوین اظهارداشت: زیبایی ها و خوبی های که یک توریست درجستجوی آن است می تواند در شهر قزوین پیدا کند، نظیر معماری های قدیمی دست نخورده، جاذبه های طبیعی و آثار فرهنگی بی نظیر که برای هر فردی می تواند جذاب باشد.

وی بیان کرد: شاید به دلیل نزدیکی قزوین به تهران بسیاری از ظرفیت های تاریخی این استان مغفول مانده و بسیاری از مردم از توانمندی های تاریخی و طبیعی شهر قزوین مطلع یستند اما برگزاری روز قزوین می تواند این قابلتها را نشان دهد و مردم را برای تماشا به شهر قزوین دعوت کند.

بختیاری ضمن تقدیر از شهرداری قزوین در حفظ آثار تاریخی گفت: باغستان های پسته، منطقه زیبای الموت، بناهای با شکوه نظیر سعداسلطلنه، چهل ستون، مسجد جامع عتیق، حمدالله مستوفی، دهکده طبیعت، زرشک و کامان می تواند هر گردشگری را به شهر زیبای قزوین جذب کند و شهرداری و میراث فرهنگی در بازسازی و حفظ آنها کارهای ارزشمندی را انجام داده اند که جای تشکر دارد.

بختیاری خاطرنشان کرد: قزوین با قدمت ۹ هزاره پتاسیل این را دارد که به یکی از شهرهای توریستی تبدیل شود و این مهم نیازمند تلاش و برنامه ریزی بیشتر است.

وی از برنامه های متنوع روز قزوین اظهارخرسندی کرد و یادآورشد: این برنامه ها می تواند بسیاری از خانواده ها و گروههای مختلف سنی را سرگرم کرده و اطلاعات تاریخی و فرهنگی زیادی را به آنها منتقل کند.