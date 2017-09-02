  1. استانها
  2. قزوین
۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۸:۲۹

بازیگر سینما و تلویزیون:

قزوین دارای جاذبه های تاریخی و طبیعی فراوانی برای جذب گردشگر است

قزوین دارای جاذبه های تاریخی و طبیعی فراوانی برای جذب گردشگر است

قزوین- بهنوش بختیاری، بازیگر سینما و تلویزیون گفت: قزوین دارای جاذبه های تاریخی و طبیعی فراوانی برای جذب گردشگر است و اگر خوب معرفی شود می تواند مورد توجه بسیاری از علاقمندان قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنوش بختیاری که میهمان شب های فیروزه ای در سرای تاریخی سعدالسلطنه بود جمعه شب در برنامه روز قزوین اظهارداشت: زیبایی ها و خوبی های که یک توریست درجستجوی آن است می تواند در شهر قزوین پیدا کند، نظیر معماری های قدیمی دست نخورده، جاذبه های طبیعی و آثار فرهنگی بی نظیر که برای هر فردی می تواند جذاب باشد.

وی بیان کرد: شاید به دلیل نزدیکی قزوین به تهران بسیاری از ظرفیت های تاریخی این استان مغفول مانده و بسیاری از مردم از  توانمندی های تاریخی و طبیعی شهر قزوین مطلع یستند اما برگزاری روز قزوین می تواند این قابلتها را نشان دهد و مردم را برای تماشا به شهر قزوین دعوت کند.

بختیاری ضمن تقدیر از شهرداری قزوین در حفظ آثار تاریخی گفت: باغستان های پسته، منطقه زیبای الموت، بناهای با شکوه نظیر سعداسلطلنه، چهل ستون، مسجد جامع عتیق، حمدالله مستوفی، دهکده طبیعت، زرشک و کامان می تواند هر گردشگری را به شهر زیبای قزوین جذب کند و شهرداری و میراث فرهنگی در بازسازی و حفظ آنها کارهای ارزشمندی را انجام داده اند که جای تشکر دارد.

بختیاری خاطرنشان کرد: قزوین با قدمت ۹ هزاره پتاسیل این را دارد که به یکی از شهرهای توریستی تبدیل شود و این مهم نیازمند تلاش و برنامه ریزی بیشتر است.

وی از برنامه های متنوع روز قزوین اظهارخرسندی کرد و یادآورشد: این برنامه ها می تواند بسیاری از خانواده ها و گروههای مختلف سنی را سرگرم کرده و اطلاعات تاریخی و فرهنگی زیادی را به آنها منتقل کند.

کد مطلب 4075807

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها