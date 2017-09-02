۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۸:۲۱

فرمانده انتظامی استان ایلام:

مردم ایلام بیشترین بار مظلومیت را در کشور بر دوش کشیده اند

ایلام-فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به نقش ممتاز مردم ایلام در تثبیت نظام سیاسی کشور، گفت: مردم این استان بیشترین بار مظلومیت را بر دوش کشیده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری جمعه شب در نشست شورای معتمدان پلیس اظهار داشت: مردم ایلام بیشترین بار مظلومیت را در دوران پرتلاطم انقلاب اسلامی بر دوش خود کشیده اند و هزینه‌های زیادی را برای این انقلاب متحمل شده اند.

وی با تاکید بر اینکه مردم حق بزرگی بر حاکمیت دارند، گفت: استان ایلام نقش ممتازی برای تثبیت نظام سیاسی کشور داشته است.

فرمانده انتظامی استان ایلام در ادامه به تعبیر مقام معظم رهبری در مورد مردم این خطه از کشور که آنها را نمونه بارز ایثارگری و رشادت عنوان کرده بود ، اشاره کرد و از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواست که صدای این مردم را به گوش مسئولان کشور برسانند.

وی با تقدیر از نقش مشارکت مردم و بویژه بزرگان در حفظ امنیت پایدار در استان ، از عموم ریش سفیدان و بزرگان ایلات و عشایر خواست که آهنگ همکاری با پلیس را بیشتر نمایند.

سردار یاری نیروهای مسلح را یکی از مولفه های اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان عنوان کرد و گفت: امروز به برکت نیروهای مسلح و رهبری مدبرانه مقام معظم رهبری ایران اسلامی اداره امنیت در منطقه و جهان است.

