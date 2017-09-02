بخش اقوام لر در موزه مردم شناسی قجر قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین، احد چگینی در مراسم افتتاح بخش اقوام لر در موزه مردم شناسی قجر قزوین که با حضور جمعی از مسئولان افتتاح شد اظهار کرد: راه اندازی موزه مردم شناسی قجر در شورای سوم با تلاش های شهرداری قزوین اتفاق افتاد.

و افزود: قزوین بدلیل سبقه مهاجرت پذیری که داشته است به عنوان ایران کوچک مطرح است در ایامی که قزوین بیش از نیم قرن پایتخت ایران بود، اقوام مختلفی نظیر کردها، لرها، لک ها، گیلکی ها، مازنی ها، تات ها، آذری ها و ... در اطراف قزوین جهت دفاع از پایتخت سکونت کردند.

چگینی اظهار کرد:اوج این مهاجرت ها به دوره سلطنت شاه طهماسب برمی گردد، شاه طهماسب در آن دوره یک لایه امنیتی در جنوب شهر قزوین با استفاده از قوم شاه سون ها که عمدتا آذری زبان بودن، ایجاد کرد و همچنین در شمال شهر نیز از هشتگرد تا منجیل لرها و لک ها را جهت دفاع از شهر مستقر کرد.

وی خاطرنشان کرد:موزه مردم شناسی قجر تجلی فرهنگ، هنر، آداب و رسوم مردم ملت ایران به ویژه شهر قزوین است که جای خالی قوم لر در این موزه احساس می شد که خوشبختانه با حمایت های شهرداری قزوین غرفه لرها در این موزه جانمایی شد، لباس هایی در مناطق لر نشین دوخته و بر تن مانکن ها پوشانده شد.

عضو شورای شهر قزوین خاطرنشان کرد:در بخش لرها موزه قجر صحنه شیرواره به نمایش گذاشته شده است.

چگینی اضافه کرد:همیاری، تعاون و همکاری، رکنی اساسی و جدایی ناپذیر زندگی ایلیاتی است، یکی از مصادیق این همیاری و همکاری، در رسم و سنت کهن «شیرواره» تجلی یافت.

به گفته وی شیرواره رسمی بود که بین خانواده های کم بضاعت عشایری که تعداد دام هایشان اندک بود یا مقدار شیر دوشیده ناکافی بوده و قادر نبودند با مقدار شیر اندک فراورده های مورد نیاز خود که در واقع در رژیم غذایی آنها نقش محوری را ایفا می کرد، تهیه و تامین کنند، به همین خاطر دو خانوار به یاری هم می شتافتند.

چگینی افزود: بر اساس رویه معمول یکی از دو خانوار، مقدار شیر دوشیده از گوسفندان خود را برای مدتی معین که معمولا هفت روز «گاهی کمتر و گاهی بیشتر» در اختیار خانواده دیگر قرار می داد، آن خانواده نیز با امکانی که برایش فراهم می شد، می توانست فراورده های لبنی مانند: ماست، کره، روغن، کشک، دوغ و قره قورت را تولید کند.

راه اندازی بخش لک ها در موزه مردم شناسی قجر

وی از راه اندازی بخش لک ها در موزه مردم شناسی قجر خبر داد و گفت: هدف از این اقدام معرفی بیش از پیش آداب رسوم لک و ترک ها به مردم می باشد. خرد فرهنگ ها است که ایران را می رساند ایران منهای بلوچ، لر، کرد، تات، مازنی و ترک و ... معنایی ندارد هم افزایی این خرده فرهنگ ها موجب رشد و آبادانی ایران با تمدن را می شود.