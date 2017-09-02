ائتلاف آمریکایی: نمی توانیم آزادی بخش قدیمی الرقه را تأیید کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، سخنگوی ائتلاف آمریکایی به اصطلاح ضد داعش در واکنش به خبر آزادی منطقه قدیمی شهر الرقه سوریه گفت که ائتلاف نمی تواند چنین خبری را تأیید کند.

روز جمعه (دیروز) «طلال سلو» سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه از آزادی بخش قدیمی شهر الرقه پایتخت خود خوانده داعش در سوریه و محاصره این گروهک تروریستی در مرکز شهر خبر داده بود.

حالا سخنگوی ائتلاف به اصطلاح ضد داعش که این ائتلاف خود از حامیان نیروهای دموکراتیک سوریه هستند به خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفت که در حال حاضر ائتلاف نمی تواند این خبر را تأیید کند و افزود که نیروهای دموکراتیک سوریه موفق شده اند پیشرفت چشم گیری در اطراف شهر به سوی مرکز این شهر داشته باشند و بخش زیادی از مساحت این شهر را به صورت روزانه به کنترل خود در می آورند.

مقرهای اصلی تروریست های داعش در مرکز شهر الرقه قرار دارد، از زمان آغاز عملیات آزادسازی این شهر تا کنون تروریست های داعش تجهیزات نظامی و سرکرده های خود را به دیرالزور منتقل کرده اند.