۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۸:۳۲

فردا و در جام جهانی شطرنج؛

استاد بزرگ شطرنج ایران به مصاف سوپراستاد بزرگ چینی می‌رود

تنها نماینده ایران در بخش مردان مسابقات شطرنج جام جهانی ٢٠١٧، در دور نخست این رقابت‌ها به مصاف سوپر استاد بزرگ چینی می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات شطرنج جام جهانی ٢٠١٧ از فردا یکشنبه در تفلیس گرجستان آغاز می شود و تا ٥ مهرماه ادامه خواهد شد.

استادبزرگ امیررضا پوررمضانعلی تنها نماینده ایران در بخش مردان این مسابقات است که طبق قرعه کشی انجام شده فردا در دور نخست به مصاف سوپر استادبزرگ چین به نام «یو یانگی» می رود. این شطرنجباز با درجه بین المللی ۲۷۴۴ آخرین لیست ماهانه فیده صاحب جایگاه نوزدهم بود.

جام جهانی شطرنج با ١.٦ میلیون دلار جایزه نقدی برگزار می شود که ١٢٠ دلار سهم قهرمان خواهد شد.

«مگنوس کارلسن» و «سرگئی کاریاکین» قهرمان و نایب قهرمان حال حاضر جهان از شرکت کنندگان در جام جهانی شطرنج هستند.

زینب حاجی حسینی

