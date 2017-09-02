به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد فرانوش در آستانه برگزاری کنگره هماتولوژی نوزادان، اظهارداشت: به طور کلی نوزادی از دوره بلافاصله پس از تولد تا ۲۸ روزگی اطلاق می شود و ما در کنگره هماتولوژی نوزادان به مباحث مختلف علمی در حوزه هماتولوژی نوزادان همچون موضوعات کم خونی نوزادان، همولیز در نوزادان، تزیق خون، ترومبوسیتوپنی (کاهش پلاکت)در نوزادان، انکولوژی نوزادان و سندروم نارسایی مغز استخوان مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه مشکلات هماتولوژی در نوزادان خودش را با تظاهرات خونی نشان می‌دهد، افزود: مهمترین بیماری خونی در نوزادی زردی است که در برخی از نوزادان با منشاأ ایمنی و به دلیل بیماری خونی ایجاد می‌شود. این مسئله نیاز به درمان‌های خاص و در برخی موارد نیاز به تعویض خون نوزاد یا تجویز داروی اختصاصی دارد.

دبیر علمی کنگره هماتولوژی نوزادان ادامه داد:کمبود پلاکت نیز از دیگر موارد مورد بحث در این کنگره بوده و به طور کلی به دو علت مادزادی و کمبود پلاکت مادر ایجاد می‌شود همچنین تزریق خون، پلاکت یا پلاسما به نوزاد و دلایل اینن موضوع و معیارهای تزریق نیز در کنگره مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرد.

فرانوش به موضوع لخته شدن غیر طبیعی خون یا ترومبوز در نوزادان اشاره کرد و بیان داشت: این مسئله دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد و در برخی موارد کاتاترها( لوله و شیلنگ‌هایی که در بدن نوزاد مثلا در ناف، رگ‌های بزرگ و ران نوزاد تعبیه می‌شود)، در صورتی که مراقبت صحیح نشود می‌تواند سبب تروبوز در بدن شود.

وی افزود: ترومبوز دلایل مادرزادی نیز می‌تواند داشته باشد همچنین عفونت‌های خونی و مغزی از دیگر دلایل ترومبوز به شمار می‌رود.

دبیر علمی کنگره هماتولوژی نوزادان به موضوع سرطان در نوزادان اشاره کرد و گفت: سرطان‌های نوزادان اغلب از دوران جنینی همراه آن بوده و انواع تومورهای شکمی، کلیوی، کبد و مغز از جمله این سرطان‌ها در نوزادان به شمار می‌رود و به طور کلی تحقیقات نشان داده که اختلال ژنتیکی عمده دلیل ایجاد تومورهای مختلف در نوزادان است.

فرانوش با بیان اینکه موضوع پیوند مغز استخوان نوزادان نیز در این کنگره مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد، عنوان کرد: بیماری‌های متابولیکی مادرزادی، برخی نقایص اختلال گلبول سفید و برخی نقایص اختلال در ایمنی مادرزادی در صورتی که به موقع تشخیص داده نشود ممکن است منجر به مرگ نوزاد شود که در این بیماری‌ها می توان با پیوند مغز استخوان به بیمار کمک کرد.

دهمین کنگره سراسری انجمن خون و سرطان کودکان ایران «هماتولوژی نوزادان» از ۲۲ تا ۲۴ شهریور ۹۶ در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران برگزار می‌شود.