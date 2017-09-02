طوفان «بثینه» در شبکه های اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، در حمله ۲۵ آگوست جنگنده های ائتلاف سعودی به یمن پدر و مادر و ۶ خواهر و برادر «بثینه» کشته شدند و خود وی نیز که کودکی کم سن و سال است با جراحات فراوان به بیمارستان منتقل شد و به زحمت یکی از چشمان خود را با دست باز کرد.

در همین رابطه شماری از یمنی‌ها و مردم سایر کشورها عکسی از خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند که در آن با دست یک چشم خود را باز نگه داشته‌اند.

این عکس‌ها از سراسر جهان برای همراهی با بثینه کودک یمنی گرفته شده که در بمباران هوایی اعضای خانواده را از دست داده و یتیم شده است.

خانه بثینه بیرون شهر صنعا پایتخت یمن بوده است. بمباران روز ۲۵ آگوست خانه او را خراب کرد و پدر و مادرش را به همراه شش خواهر و برادر کشت.

به دنبال نجات او از زیر آوار، یک عکاس تصویر بثینه را منتشر کرد در حالی که چشمانش باد کرده و کبود شده بود. بثینه برای دیدن مجبور بود چشم راست خود را با دست باز نگه دارد.

به نوشته بی بی سی، یمنی‌ها با یک چشم بسته درعکس‌ها قصد دارند جهان را به جنگ داخلی یمن حساس کنند. هم اکنون نیم میلیون کودک زیر پنج سال در یمن دچار سوء تغذیه هستند و وبا نیم میلیون نفر دیگر را مبتلا کرده است.

هشتگ عربی #بثینه_عین_الانسانیه به معنای «بثینه چشم انسانیت»، «من به جای بثینه حرف می‌زنم» و «برای چشمان بثینه» از روز چهارشنبه هزاران بار استفاده شده است.

این عکس به نماد از دست رفتن جان انسان‌ها در جنگ یمن تبدیل شد. از سال ۲۰۱۵ جنگنده های ائتلاف سعودی حملات خود به یمن را به بهانه بازگرداندن رئیس جمهوری فراری این کشور به قدرت آغاز کردند.