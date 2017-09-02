۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۸:۵۴

امیر مکه: ایرانیان برادران دینی ما هستند

امیر مکه در یک نشست خبری ایرانیان را برادران دینی عربستانی ها دانست و گفت امیدوارم حجاج ایرانی از ما به نیکی یاد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «اسپوتنیک» روسیه،  «خالد الفیصل» امیر مکه در یک نشست خبری که در خصوص مراسم حج برای اهالی رسانه برگزار شده بود تأکید کرد که ایرانی ها برادران دینی عربستانی ها هستند.

اسپوتنیک گزارش داده که بعد از کشمکشی که میان تهران و ریاض درباره موضوع حجاج ایرانی و تأمین امنیت و آسایش آنها بعد از فاجعه منا در سال ۲۰۱۵ ایجاد شده بود، امیر مکه اعلام کرد که حجاج ایرانی برادران دینی ما هستند که ما از ورود آنها به این سرزمین مقدس استقبال کرده و به آنها خوش آمد گفتیم.

وی همچنین تأکید کرد که حجاج ایرانی تا کنون هیچ مشکلی در طول مراسم حج نداشته اند و گفت  امیدوار است حجاج ایرانی به راحتی و با آسایش حج خود را به جای بیاورند و از عربستان به نیکی یاد کنند عربستانی ها هم از ایرانی ها به نیکی یاد کنند.

    ناشناس IR ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      خدا رو شکر که بینشون هنوز هم انسان های خوب و با انصاف وجود داره

