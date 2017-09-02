امشب آخرین فرصت ثبت نام در دوره های کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به داوطلبانی که تاکنون ثبت نام نکرده اند و داوطلبانی که پیش از این ثبت نام کرده اند، توصیه می شود تا ساعت ۲۴ امشب ۱۱ شهریورماه نسبت به ثبت نام در دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) دانشگاه جامع علمی کاربردی اقدام کنند و یا در صورت نیاز فرم های خود را ویرایش کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: تاکنون ۵۸ هزار و ۹۱ نفر در دوره های کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی ثبت نام کرده اند. ظرفیت پذیرش در دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی ۱۸۱ هزار و ۷۲۵ نفر است.

توکلی خاطرنشان کرد: پذیرش دانشجو در هر یک از کدرشته محل‌های تحصیلی براساس معدل کل مندرج در گواهینامه کاردانی، نوع مدرک کاردانی و سهمیه‌های آزاد، شاغل، رزمندگان و ایثارگران، بومی بودن و با توجه به صلاحیت‌های عمومی داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی - کاربردی و مصوبات مربوط صورت می‌گیرد.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت‌نام به صورت اینترنتی انجام می‌شود، داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان و پرداخت مبلغ ۲۵۰ هزار ریال (۲۵ هزار تومان) به عنوان وجه ثبت‌نام، نسبت به دریافت اطلاعات کارت اعتباری (شماره سریال ۱۲ رقمی) اقدام کنند.