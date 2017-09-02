دهلران در مسیر توسعه/ آینده ای درخشان در انتظار قطب تولیدی ایلام

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: شهرستان دهلران در جنوب استان ایلام به عنوان گرم ترین، بیابانی ترین و پر ظرفیت ترین شهرستان استان شناخته می شود، این شهرستان بدون شک قطب تولیدات کشاورزی و انرژی از جمله نفت در استان محسوب می شود.

هم اکنون روزانه بیش از ۱۳۰ هزار بشکه نفت از میادین چشمه خوش این شهرستان برداشت می شود، طرح های بزرگی مثل ان جی ال و پتروشیمی دهلران نیز آغاز به کار کرده است و آینده ای درخشان را برای توسعه شهرستان رقم زده است.

در کنار نفت و گاز، در بخش کشاورزی نیز شهرستان به عنوان قطب تولید گندم، ذرت و... شمرده می شود و کارهای بزرگی از جمله طرح احیای زمین های ۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری در حال اجرایی شدن است.

در صورت محقق شدن این طرح نیز تحول بسیار بزرگی در شهرستان و حوزه اشتغال و تولید رقم خواهد خورد، مجموع طرح های بزرگ شهرستان دهلران نشان از آینده ای بسیار روشن برای مردم این شهرستان دارد.

اشتغالزایی نیروهای بومی در پروژه های دهلران

شادمهر کاظم زاده نماینده مردم دهلران در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین اولویت های شهرستان جذب نیروهای بومی در پروژه های نفت و گاز شهرستان است.

وی گفت: دو طرح ان جی ال ۳۱۰۰ و پتروشیمی دهلران اشتغالزایی فراوانی دارند و تمام تلاش ها برای استفاده از نیروهای بومی در این پروژه ها به کار گرفته شده است.

وی افزود: در پتروشیمی دهلران بیش از سه هزار میلیارد تومان با اشتغالزیی سه هزار نفر انجام می شود که این فرصتی بزرگ برای رونق اقتصادی در بخش های مختلف شهرستان است.

کاظم زاده افزود: باید از حضور شرکت های نفت و گاز در شهرستان استفاده بهینه برای توسعه شهرستان شود.

۱۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش کشاورزی دهلران

عباس احمدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهلران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بخش کشاورزی مهمترین ظرفیت شهرستان محسوب می شود و این شهرستان قطب اصلی تولیدات کشاورزی در استان است.

وی گفت: بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال برای طرح های کشاورزی این شهرستان از جمله طرح احیای ۵۰ هزار هکتاری اراضی دشت عباس و فکه هم اکنون با پیشرفت مناسب در حال اجراست و در صورت محقق شدن، تولیدات این شهرستان به بیش از ۸۰۰ هزار تن در سال افزایش پیدا می کند.

وی تصریح کرد: در این پروژه بیش از ۲۷ هزار نفر مشغول به کار می شوند.

احمدی با اشاره به اینکه هم اکنون ۴۰ درصد تولیدات کشاورزی کل استان ایلام در این شهرستان تولید می شود، افزود: زمین های آبی و حاصل خیز شهرستان باعث شده این شهرستان مستعد کشت انواع محصولات کشاورزی باشد.

چهار بانده کردن محور دهلران-اندیمشک

اما این شهرستان علاوه بر مزیت های کشاورزی و تولیدات نفت وگاز، دارای ۲۲۰ کیلومتر مرز مشترک است که به تازگی مرز چیلات واقع در این شهرستان به عنوان بازارچه مرزی شناخته شده است.

ظرفیت های مرزی و تردد زوار اربعین به مرز مهران باعث شده زیرساخت های این شهرستان هم در حال تکمیل شدن باشد، هم اکنون اصلاح، بهسازی و چهار بانده کردن محورهای دهلران-اندیمشک و دهلران-مهران در دستور کار قرار گرفته است.

بهروز دشتی مدیر راه و شهرسازی دهلران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فاز اول چهار بانده کردن محور دهلران-اندیمشک با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان آغاز شده است.

وی بیان داشت: این پروژه بیش از ۵۰ درصد پیشرفت دارد تا اربعین امسال ۵۰ درصد مسیر آسفالت و زیر بار ترافیک خواهد رفت.

مردم شهرستان دهلران که شش ماه از سال در گرمای بالای ۴۰ درجه زندگی می کنند و طی تابستان گرمای بالای ۵۰ درجه را تجربه می کنند، همواره سخت کوش هستند و در توسعه شهرستان نقش مهمی ایفا می کنند.