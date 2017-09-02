۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۱۱

مدیر کل بیمه سلامت استان زنجان:

زنجان جزواستان های پایلوت برای اجرای نظام ارجاع الکترونیکی است

زنجان- مدیر کل بیمه سلامت استان زنجان گفت: زنجان جزو ۱۰ استان انتخاب شده برای اجرای نظام ارجاع الکترونیکی سلامت در سطح کشور است.

خدیجه ابراهیم خانی در گفتگو با خبرنگار مهر  با تاکید بر لزوم اجرایی شدن نظام ارجاع الکترونیکی سلامت در استان زنجان، گفت: با تحقق این مهم بیماران برای دریافت خدمات درمانی هزینه ای پرداخت نخواهند کرد.

وی اظهار کرد: زنجان جزو ۱۰ استان انتخاب شده برای اجرای نظام ارجاع الکترونیکی سلامت  در سطح کشور است و با اجرای این طرح خطای پزشکی بسیار کاهش می یابد و توسعه شبکه سلامت از اهداف مهم بیمه سلامت است. 

مدیر کل بیمه سلامت استان زنجان گفت: در استان زنجان بیش از ۵۹ درصد از مردم تحت پوشش بیمه سلامت هستند و پنج نوع بیمار خاص در استان زنجان تحت پوشش بیمه سلامت هستند و در این میان بیماران ام اس، هموفیلی، دیالیزی پیوند کلیه، تالاسمی و سرطان تحت پوشش بیمه سلامت هستند و  در مجموع در استان زنجان  ۷۰۶  بیمار خاص تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

مدیر کل بیمه سلامت استان زنجان از فعالیت ۲۵ دفتر پیشخوان دولت در کل استان زنجان خبر داد و یاد آورشد: در حال حاضر ثبت نام جدید برای بیمه همگانی سلامت در استان انجام می شود و در شهر زنجان ۹دفتر پیشخوان دولت فعال است.

وی تصریح کرد: برای بیماران خاص دفترچه صادر می‌شود و این بیماران با مراجعه به دفاتر پیشخوان می‌توانند برای دریافت دفترچه ثبت‌نام کنند که در این صورت برای آن‌ها دفترچه صادر می‌شود و حق بیمه‌ای از این گروه دریافت نمی‌شود.

مدیر کل بیمه سلامت استان زنجان اظهارداشت:  بیمه سلامت استان زنجان با ۴۵۰ موسسه، با ۹ بیمارستان دولتی، سه بیمارستان غیردانشگاهی دولتی، یک بیمارستان خصوصی و با برخی مطب‌ها و آزمایشگاه‌ها قرارداد دارد.

