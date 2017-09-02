استعفای ناطق همه را شوکه کرد/ مجبور شدم مدتی از تیم ملی دور باشم

فروتن گل آرا در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید حضور خود در مسابقات قهرمانی کشور تصریح کرد: برای این مسابقات صد درصد آماده ام و از مدتها قبل تمرین کرده ام. در وزن ۶۰ کیلوگرم همچنان یکی از مدعیان هستم و اگر لایق باشم دوباره به تیم ملی بوکس راه پیدا می کنم.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا مدتی از تیم ملی بوکس دور بودید؟ گفت: همانطور که می دانید در اردوی تیم ملی حقوقی داده نمی شود و من خیلی از زندگی شخصی ام عقب افتادم. به خاطر مسائل شخصی ناچار شدم مدتی از تیم ملی دور باشم. حالا به لطف خداوند شرایط زندگی ام خیلی فرق کرده و امیدوارم بتوانم دوباره به تیم ملی بازگردم.

بوکسور وزن ۶۰ کیلوگرم ایران در خصوص استعفای احمد ناطق نوری از ریاست فدراسیون عنوان کرد: استعفای ناطق نوری شوک بزرگی برای همه بود. ناطق نوری خدمات زیادی انجام داد و تا آنجا که توانست برای این رشته کار کرد. او بوکس را سر و سامان داد. به هر حال هیچکسی در جهان نیست که هیچ اشتباهی نداشته باشد ولی آیا کسی هست که منکر زحمات ناطق نوری در ۲۸ سال شود؟ منتقدان ناطق نوری بی انصاف هستند.

گل آرا درباره اینکه طی دو سال اخیر انتقادهای زیادی به ناطق نوری برای سپردن کارهای فدراسیون به دیگران مطرح شده بود؟ گفت: من با سیستم رفتاری و گفتاری خودم چندان اهل انتقاد نیستم. همه می دانند که فروتن گل آرا همیشه به دنبال انجام وظیفه اش بوده است و در سایر مسائل ورود نمی کند.

وی در پایان با اشاره به رقابتهای قهرمانی کشور گفت: هنوز آرزوهای زیادی در بوکس دارم. خیلی تلاش کرده ام و دوباره برای راهیابی به تیم ملی از جانم مایه می گذارم. امیدوارم بتوانم فرصت این را پیدا کنم دوباره در خدمت تیم ملی باشم.