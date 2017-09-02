به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری صبح شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: بنده همواره به دفاع منطقی از منطقه آزاد تجاری استان اردبیل تأکید داشتم و مجمع نمایندگان نیز توانست با چنین رویه‌ای منطقه آزاد را با فوریت به مجلس ببرد.

وی افزود: کلیات منطقه آزاد تجاری اردبیل به تصویب رسید و به کمیسیون تخصصی ارجاع شد که البته با وجود برخی مخالفت‌ها در کمیسیون نیز منطقه آزاد مورد موافقت قرار گرفت.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در این مقطع ضرورت داشت که دولت نقشه مناطق آزاد را ضمیمه کند تا بتوان نسب به بررسی لایحه در صحن علنی اقدام کرد.

بدری تأکید کرد: متأسفانه در این مرحله از فرایند، عملاً با تعلل از سوی بخش دولتی و شخص آقای ترکان مواجه شدیم و در ادامه نیز زمانی که نقشه ضمیمه شد، بررسی با انتخاب هیئت‌وزیران تداخل کرد.

وی ابراز امیدواری کرد به زودی لایحه منطقه آزاد اردبیل به همراه شش استان دیگر به صحن علنی مجلس برود و با تصویب آن یکی از شاه‌بیت‌های توسعه استان اردبیل محقق شود.

به گفته نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در هفت استان متقاضی منطقه آزاد به همراه مناطق ویژه اقتصادی ۵۲ نماینده شناسایی شده‌اند که مطابق مذاکرات از لایحه دفاع خواهند کرد.