به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز مردان در رده سنی بزرگسالان استان مرکزی روز جمعه با شرکت ۳۰ ورزشکار از شهرستان های اراک، خمین، ساوه، دلیجان و تفرش به صورت دوره ای، حذفی و جدول مصوب در سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد.

براساس این گزارش در پایان مرتضی رضایی، امیرحسین شریفی و محمد جواد سهرابی همگی از خمین مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین سعید خادمی از ساوه، پوریا سخایی و محمدمهدی عرب هر دو از خمین عناوین چهارم تا ششم را کسب کردند.

گفتنی است حمیدرضاامینی(سرداور)، روزبه خلیلی، ابوالفضل جواهری، مجید جمالو، محمد رستمی، علی هادوی و ابراهیم نصیری داوری این مسابقات را برعهده داشتند.