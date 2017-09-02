۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۰۱

رقابت‌های تنیس روی میز بزرگسالان استان مرکزی برگزار شد

اراک- رقابت های تنیس روی میز مردان استان مرکزی در رده سنی بزرگسالان با شناخت نفرات برتر در اراک پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز مردان در رده سنی بزرگسالان استان مرکزی روز جمعه با شرکت ۳۰ ورزشکار از شهرستان های اراک، خمین، ساوه، دلیجان و تفرش به صورت دوره ای، حذفی و جدول مصوب در سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد.

براساس این گزارش در پایان مرتضی رضایی، امیرحسین شریفی و محمد جواد سهرابی همگی از خمین مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین سعید خادمی از ساوه، پوریا سخایی و محمدمهدی عرب هر دو از خمین عناوین چهارم تا ششم را کسب کردند.

گفتنی است حمیدرضاامینی(سرداور)، روزبه خلیلی، ابوالفضل جواهری، مجید جمالو، محمد رستمی، علی هادوی و ابراهیم نصیری داوری این مسابقات را برعهده داشتند.

