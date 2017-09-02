به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طبق اعلام اداره انرژی آمریکا در روز جمعه، وزیر انرژی آمریکا در پاسخ به تاثیر طوفان هاروی با آزادسازی تا ۴.۵ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک این کشور موافقت کرد.
این ۳.۵ میلیون بشکه به ۱ میلیون بشکه نفتی که در روز پنجشنبه با آزادسازی آن موافقت شده بود، اضافه میکند.
جس سایمنسکی یک سخنگوی اداره انرژی در ایمیلی به رویترز گفت: در پاسخ به تاثیرات طوفان هاروی، به سازمان ذخایر سوخت استراتژیک (اسپیآر) مجوز داد برای توافق برسر تبادل تا ۴.۵ میلیون بشکه نفت خام از سایتهای هکبری غربی و بایو چاکتا، وارد مذاکره شود و این توافق را اجرا کند.
پالایشگاه لوئیزیانا، فیلیپس ۶۶، دو درخواست استفاده از ذخایر استراتژیک را برای ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام شیرین و ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام ترش از سایت هکبری غربی، ثبت کرده بود.
ماراتن پترولیوم، ۳ میلیون بشکه نفت خام شیرین و والردو انرژی ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام شیرین از سایت ذخیره استراتژیک بایو چاکتا، درخواست کرده بودند.
سازمان ذخایر استراتژیک آمریکا میلیونها بشکه نفت خام را در انبارهای زیرزمینی خود در لوئیزیانا و تگزاس، تحت محافظت سنگین، نگهداری میکند. در سال ۱۹۷۵ کنگره آمریکا در بحبوحه ترس از تحریم شدن توسط کشورهای عربی که میتوانست باعث افزایش بلندمدت قیمتهای سوختهای وسایلنقلیه موتوری شده و به اقتصاد آمریکا ضربه بزند، دستور ایجاد این تاشکیلات را صادر کرد.
