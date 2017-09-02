۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۸:۵۹

واژگونی خاور در بهشهر ۱۲ مجروح و ۴ کشته برجای گذاشت

ساری - واژگونی خاور در جاده جنگلی پاسند بهشهر سبب مرگ چهار نفر و مجروع شدن ۱۲ نفر دیگر شد.

زکریا اشکپور سخنگوی مرکز فوریت های پژشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واژگونی خاور در جاده جنگلی پاسند بهشهر، زمان اطلاع رسانی این واقعه را به مرکز فوریت های پزشکی جمعه شب اعلام کرد و گفت: بلافاصله آمبولانسهای پایگاههای اورژانس بهشهر۱،بهشهر۲،خلیل شهر،لمراسک،گلوگاه و هلال احمر پاسند به محل حادثه واقع در جاده جنگلی روستای پاسند اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه متاسفانه یک مرد و سه زن جان باختند و دو خانم و ۱۰ مرد دیگر مصدوم شدند و مصدومین همگی به بیمارستان امام خمینی(ره)بهشهر منتقل شدند.

