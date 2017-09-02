دیدار معاون دبیرکل نجباء با معاون ارتباطات دفتر مقام معظم رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نجباء، حجتالاسلام «سید علاءالدین الجزائری» معاون دبیرکل نُجَباء در امور حوزههای علمیه، در نجف اشرف با حجتالاسلام «احمد مروی» معاون ارتباطات حوزهای دفتر مقام معظم رهبری، دیدار و گفتگو کرد.
براساس این گزارش، حجتالاسلام الجزائری در این دیدار توضیحات مبسوطی پیرامون نُجَباء و فعالیت این گروه مقاومت در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و جهادی در عراق و سوریه ارائه کرد.
وی به نمایندگی از تشکیلات نُجَباء، از تلاشها و کمکهای بیدریغ جمهوری اسلامی ایران به ویژه شخص حضرت آیت الله العظمی خامنهای به جبهه مقاومت (خصوصاً عراق) تشکر و قدردانی کرد.
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین مروی نقش مقاومت اسلامی نُجَباء در دفاع از مقدسات اسلامی که با خون پاک این رزمندگان در عراق و سوریه پیوند خورده است؛ را ارزنده توصیف کرد.
حجتالاسلام والمسلمین مروی اظهار داشت: نُجَباء مصداق کامل یک گروه جهادی و الگویی برتر برای فرزندان امت اسلامی در همه میدانها است.
وی همچنین نُجَباء را مصداق کامل یک گروه جهادی دانست که میتواند الگوی برتر فرزندان امت اسلامی در همه میدانها باشد.
نظر شما