چین قطار پرنده می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کوارتز، چین مشغول بررسی ساخت یک قطار سریع السیر پرنده است که بتواند با سرعت ۴ هزار کیلومتر برساعت حرکت کند.

قطار پرنده که در حقیقت یک وسیله حمل ونقل مسافر است در فضای خلاء یک لوله و با کمک پدیده «شناور شدن مغناطیسی» حرت می کند. این فناوری مشابه چیزی است که الون ماسک در هایپرلوپ به کارگرفته تا سفرهایی با سرعت ۱۲۰۰ کیلومتر برساعت را ممکن کند.

چنانچه پروژه طبق برنامه ریزی ها پیش برود، سرعت ابرقطار مذکور چهار برابر پروازهای تجاری و سه برابر سرعت صوت خواهد بود.

این درحالی است که سازمان علوم هوافضا و صنعت چین بیش از ۲۰۰ حق امتیاز اختراع برای این پروژه ثبت کرده است.

سازمان مذکور ادعا می کند این سیستم برای سفر با مافوق سرعت صوت در نظر گرفته شده اما در مرحله اول باید بتواند به سرعت هزار کیلومتر در ساعت برسد.

پیمانکاران پروژه اعلام کرده اند قطار پرنده در بیش از ۶۰ کشور در آسیا، خاورمیانه، اروپا و آفریقا ممکن خواهد شد. البته هنوز زمان اجرای پروژه اعلام نشده است.