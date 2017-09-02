  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۲۵

جودو قهرمانی جهان- بوداپست

کار دشوار صفویه مقابل قهرمان دوره قبل

کار دشوار صفویه مقابل قهرمان دوره قبل

آخرین نماینده ایران در رقابت‌های جودو قهرمانی جهان امروز شنبه در یک قرعه سخت به مصاف قهرمان دوره قبل می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جودو قهرمانی جهان امروز شنبه یازدهم شهریورماه در بوداپست مجارستان پیگیری می شود که جودوکاران دو وزن ۱۰۰- و ۱۰۰+ کیلوگرم به روی تاتامی می روند.

رامین صفویه آخرین جودوکار ایران است که در وزن ۱۰۰- کیلوگرم در یک مبارزه سخت همان دور نخست به مصاف «ریونو ساکا» از ژاپن خواهد رفت.

در این وزن ۵۵ جودوکار حضور دارند که این ژاپنی با مدال برنز المپیک ۲۰۱۶، برای دفاع از عنوان قهرمانی سال ۲۰۱۵ خود به روی تاتامی خواهد رفت. 

تیم ملی جودو کشورمان در این مسابقات ۴ نماینده داشت که سعید ملایی روز پنجشنبه در یک روز خوب موفق به کسب یک مدال برنز ارزشمند شد. محمدرشنونژاد و محمدمحمدی بریمانلو هم از دور مسابقات حذف شدند.

رقابتهای جودو قهرمانی جهان فردا یکشنبه با برگزاری رقابتهای تیمی در مجارستان به پایان خواهد رسید که تیم کشورمان در این بخش حضور ندارد. 

کد مطلب 4075863

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها