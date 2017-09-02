کار دشوار صفویه مقابل قهرمان دوره قبل

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جودو قهرمانی جهان امروز شنبه یازدهم شهریورماه در بوداپست مجارستان پیگیری می شود که جودوکاران دو وزن ۱۰۰- و ۱۰۰+ کیلوگرم به روی تاتامی می روند.

رامین صفویه آخرین جودوکار ایران است که در وزن ۱۰۰- کیلوگرم در یک مبارزه سخت همان دور نخست به مصاف «ریونو ساکا» از ژاپن خواهد رفت.

در این وزن ۵۵ جودوکار حضور دارند که این ژاپنی با مدال برنز المپیک ۲۰۱۶، برای دفاع از عنوان قهرمانی سال ۲۰۱۵ خود به روی تاتامی خواهد رفت.

تیم ملی جودو کشورمان در این مسابقات ۴ نماینده داشت که سعید ملایی روز پنجشنبه در یک روز خوب موفق به کسب یک مدال برنز ارزشمند شد. محمدرشنونژاد و محمدمحمدی بریمانلو هم از دور مسابقات حذف شدند.

رقابتهای جودو قهرمانی جهان فردا یکشنبه با برگزاری رقابتهای تیمی در مجارستان به پایان خواهد رسید که تیم کشورمان در این بخش حضور ندارد.