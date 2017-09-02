مهران نکویی مجد رکورد پرتاب دیسک آسیا راجابجا کرد/کسب ۶سهمیه آسیا

عزت الله پرنیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مهران نکویی مجد نائب قهرمان پارا دوومیدانی جهان، در مشهد مقدس با جابه جا کردن رکورد پرتاب دیسک آسیا به مسافت ۴۳متر و ۷۸ سانتیمتر توانست ورودی مسابقات ۲۰۱۸جاکارتا را بدست آورد.

رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان استان کرمانشاه گفت: این در حالی ست که او قبلا ورودی پرتاب وزنه مسابقات ۲۰۱۸جاکارتا را نیز کسب کرده بود.

پرنیان با اشاره به کسب شش سهمیه ورودی مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا توسط تیم دوو میدانی جانبازان و معلولین استان کرمانشاه گفت: در این مسابقات علی الفت نیا در دو ۱۰۰متر با رکورد ۱۱ ثانیه و ۹۷صدم ثانیه و در دو ۲۰۰ متر با رکورد ۲۴ثانیه و ۹۸صدم ثانیه همچنین فرهاد کهریزی در دو ۲۰۰متر با رکورد ۲۵ثانیه و ۹۰ صدم ثانیه موفق به کسب ورودی مسابقات ۲۰۱۸جاکارتا شدند.

وی افزود: این در حالیست که به احتساب سهمیه محمد خالوندی نائب قهرمان جهان در پرتاب نیزه و نکویی مجد در پرتاب وزنه و دیسک، تیم دوومیدانی جانبازان و معلولین استان کرمانشاه تا کنون ۶سهمیه ورودی مسابقات ۲۰۱۸جاکارتا را کسب کرده است.