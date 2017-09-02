نشست ادبی«دو پنجره»در کانون پرورش فکری فارس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد اکبر پور، نویسنده شیرازی میهمان برنامه «دو پنجره» در ابتدا از بچه ها خواست بدون تعارف به بیان نظرات در رابطه با کتاب خود و بررسی آثار دوستان خود بپردازند.

نویسنده کتاب من «نوکر بابا نیستم» با اشاره به ویژگی های داستان خوب، یکی از نکات مهم در داستان نویسی را انتخاب اسم دانست و گفت: اینکه یک اسم چه ویژگی هایی داشته باشد مهم است. اکبر پور هر اسمی را مناسب داستان ندانست و از جمله مهم ترین ویژگی های اسم خوب داستان را جذابیت و نو بودن عنوان کرد.

خالق کتاب «شب به خیر فرمانده» گفت: اسم نباید تکراری باشد و همچنین نباید داستان کتاب را لو بدهد و در عین حال حس کنجکاوی خواننده را در هنگام انتخاب کتاب برانگیزد.

به گفته اکبرپور انتخاب اسم مناسب برای داستان همانند نوشتن داستان خوب نیازمندکوشش است.

احمد اکبرپور در بخش دیگری از این نشست به ویژگی های عنصر«گفتگو» در داستان اشاره کرد و گفت: گفتگو باید پیش برنده داستان باشد و از خستگی خواننده از بابت خواندن سطور طولانی بکاهد و به معرفی مناسب شخصیت ها و تیپ ها کمک کند.

مدیر کل کانون فارس نیز با حضور در نشست ادبی «دو پنجره» با اشاره به روز عرفه و فرارسیدن عید کرامت انسان گفت: عید قربان تولد ایمان و مرگ تردید است و حضرت ابراهیم با باور قلبی به اثبات ایمان خود پرداخت.

وی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به اعضا گفت: در این عصر فناوری و دانایی تلاش کنید که انسان های توانمندی باشید چون کسانی موفق هستند که در این دهکده جهانی و عصر اطلاعات داناتر و تواناتر باشند.

زهرا افتخاری از اعضا خواست خوب ببینند، خوب بشنوند و خوب بنویسند و با دانایی خود به حل مسئله در جریان روابط اجتماعی بپردازند.

وی عصر حاضر را زمان یادگیری برای باهم بودن و زندگی خوب دانست و از اعضا خواست در کنار مربیان یاد بگیرند چرا که آن ها مهم ترین سرمایه های جامعه هستند؛ سرمایه هایی ارزشمندکه فعالیت های کانون هم تحت الشعاع توانمندی آن هاست.

افتخاری، یکی از فعالیت هایی که مبتنی بر دانایی است را برنامه دو پنجره عنوان کرد که در آن اعضا در کنار نویسندگان توانمند قرار می گیرند تا ببینید چه گفته و چه نوشته اند.

به گفته وی، دو پنجره مشارکت بین عضو و نویسنده است و در این برنامه می توان با مسائل اجتماع، خانواده و ارتباطات بین فردی و مهارت حل مسئله آشنا شد.