۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۳۸

حمله بوکوحرام در نیجریه ۱۸ کشته بر جای گذاشت

حمله با سلاح سرد که به اعضای بوکوحرام نسبت داده می شود، ۱۸ نفر از مردم یکی از شهرهای شمال شرق نیجریه را به کام مرگ فرستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات رسمی نیجریه از کشته شدن ۱۸ نفر از مردم شهر «بانکی» واقع در شمال شرق کشور به دست عناصری خبر دادند که احتمالا از گروه بوکوحرام بوده اند.

 این حمله در طول شب اتفاق افتاده و مهاجمین با چاقو به مردم حمله کرده اند.

حمله شب گذشته در شهر بانکی که با کشور کامرون هم مرز است، تازه ترین کشتار صورت گرفته به دست اعضای بوکوحرام است که در ۸ سال گذشته، نیجریه و کشورهای مجاور را ناامن کرده اند.

حملات در شمال شرق نیجریه در چند ماه اخیر تشدید شده و از ماه میلادی ژوئن به این سو، جان ۱۷۲ نفر را گرفته است.

این در حالی است که شمار قربانیان در ۸ سال گذشته به ۲۰ هزار نفر می رسد حال آنکه ده ها هزار نفر از ساکنین نیجریه با فقر و گرسنگی نیز دست و پنجه نرم می کنند.

مریم خرمایی

