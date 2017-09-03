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۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۴۵

پیمان بزرگ‌نیا به مهر گفت:

«خنیاگران نوجوان معاصر» اعلام موجودیت کرد/ اجرا در قزاقستان

«خنیاگران نوجوان معاصر» اعلام موجودیت کرد/ اجرا در قزاقستان

گروه «خنیاگران نوجوان معاصر» متشکل از نوجوانان و بانوان نخبه موسیقی نواحی وابسته به موسسه توسعه هنرهای معاصر طی روزهای آینده به کشور قزاقستان سفر می کند.

پیمان بزرگ نیا سرپرست گروه موسیقی «خنیاگران نوجوان معاصر» درباره سفر این گروه به قزاقستان به خبرنگار مهر گفت: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته این مجموعه موسیقایی طی روزهای آینده به منظور شرکت در اکسپوی قزاقستان به این کشور سفر می کند و در این سفر چند روزه که با حمایت موسسه توسعه هنرهای معاصر انجام خواهد شد گروه موسیقی «خنیاگران نوجوان معاصر» متشکل از هنرمندان نوجوان برگزیده موسیقی نواحی و جشنواره موسیقی جوان به اجرای برنامه هایی در حوزه موسیقی اقوام ایران می پردازد.

وی ادامه داد: گروه موسیقی «خنیاگران نوجوان معاصر» متشکل از نوجوانان هنرمند برگزیده جشنواره موسیقی جوان هستند که در بخش موسیقی نواحی موفق به کسب رتبه شده و یا در حوزه موسیقی اقوام ایران زیر نظر پدران یا بزرگان خود به فراگیری موسیقی مشغول بوده اند. این هنرمندان در گروه سنی ۹ تا ۱۶ سال هستند که همراه آنها تعدادی از بانوان هنرمند موسیقی اقوام ایران نیز به اجرای برنامه می پردازند.

بزرگ‌نیا توضیح داد: در این برنامه ها که به اعتقاد من می تواند سرمنشا اتفاقات بسیار خوبی در حوزه موسیقی نواحی ایران باشد، هنرمندان نوجوان به اجرای موسیقی اقوام لرستان، کردستان، مازندران، خراسان، آذربایجان و بخش های دیگر کشور می پردازند.

سرپرست گروه موسیقی «خنیاگران نوجوان معاصر» افزود: شیوه اجرای برنامه این گروه ۱۵ نفره در اکسپوی قزاقستان به شکلی است که هرکدام از هنرمندان برای اتصال موسیقایی هر منطقه از کشورمان به یکدیگر کمک می کنند و ما از مدت ها قبل آن را با بچه ها تمرین کرده ایم.

بزرگ نیا در پایان عنوان کرد: این نوجوانان آینده موسیقی نواحی ایران هستند که ما سعی کردیم در این مدت به آنها مقام های قدیمی مناطق مختلف کشورمان را آموزش دهیم و جالب اینجاست که حضور این نوجوانان باعث ایجاد انگیزه های زیاد برای پیشکسوتان موسیقی نواحی شده که ما را در این راه کمک کردند و در آموزش نوع صحیح اجرا همراهمان شدند.

کد مطلب 4075875
علیرضا سعیدی

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