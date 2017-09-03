«خنیاگران نوجوان معاصر» اعلام موجودیت کرد/ اجرا در قزاقستان

پیمان بزرگ نیا سرپرست گروه موسیقی «خنیاگران نوجوان معاصر» درباره سفر این گروه به قزاقستان به خبرنگار مهر گفت: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته این مجموعه موسیقایی طی روزهای آینده به منظور شرکت در اکسپوی قزاقستان به این کشور سفر می کند و در این سفر چند روزه که با حمایت موسسه توسعه هنرهای معاصر انجام خواهد شد گروه موسیقی «خنیاگران نوجوان معاصر» متشکل از هنرمندان نوجوان برگزیده موسیقی نواحی و جشنواره موسیقی جوان به اجرای برنامه هایی در حوزه موسیقی اقوام ایران می پردازد.

وی ادامه داد: گروه موسیقی «خنیاگران نوجوان معاصر» متشکل از نوجوانان هنرمند برگزیده جشنواره موسیقی جوان هستند که در بخش موسیقی نواحی موفق به کسب رتبه شده و یا در حوزه موسیقی اقوام ایران زیر نظر پدران یا بزرگان خود به فراگیری موسیقی مشغول بوده اند. این هنرمندان در گروه سنی ۹ تا ۱۶ سال هستند که همراه آنها تعدادی از بانوان هنرمند موسیقی اقوام ایران نیز به اجرای برنامه می پردازند.

بزرگ‌نیا توضیح داد: در این برنامه ها که به اعتقاد من می تواند سرمنشا اتفاقات بسیار خوبی در حوزه موسیقی نواحی ایران باشد، هنرمندان نوجوان به اجرای موسیقی اقوام لرستان، کردستان، مازندران، خراسان، آذربایجان و بخش های دیگر کشور می پردازند.

سرپرست گروه موسیقی «خنیاگران نوجوان معاصر» افزود: شیوه اجرای برنامه این گروه ۱۵ نفره در اکسپوی قزاقستان به شکلی است که هرکدام از هنرمندان برای اتصال موسیقایی هر منطقه از کشورمان به یکدیگر کمک می کنند و ما از مدت ها قبل آن را با بچه ها تمرین کرده ایم.

بزرگ نیا در پایان عنوان کرد: این نوجوانان آینده موسیقی نواحی ایران هستند که ما سعی کردیم در این مدت به آنها مقام های قدیمی مناطق مختلف کشورمان را آموزش دهیم و جالب اینجاست که حضور این نوجوانان باعث ایجاد انگیزه های زیاد برای پیشکسوتان موسیقی نواحی شده که ما را در این راه کمک کردند و در آموزش نوع صحیح اجرا همراهمان شدند.