نجات نوجوان غرق شده در«رودخانه دینور آب» استان کرمانشاه

محمد بخشی، مسئول مرکز حوادث و فوریت های پزشکی هرسین در گفتگو با خبرنگار مهر، از غرق شدن یک نوجوان ۱۵ ساله در رودخانه دینور آور بش بیستون خبر داد و گفت: این نوجوان توسط مردم محلی منطقه نجات یافته بود.

وی از حضور بلافاصله نیروهای اورژانس در محل حادثه و در پی اطلاع مردم خبر داد و تصریح کرد: روز گذشته در پی اطلاع از وقوع غرق شدن یک کودک در رودخانه دینور آب بخش بیستون تیم اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

مسئول مرکز حوادث و فوریت های پزشکی هرسین تصریح کرد: خوشبختانه قبل از رسیدن نیروی اورژانس این نوجوان پیش از حضور نیروهای اورژانس توسط مردم منطقه از آب گرفته شده بود، اما جهت اقدامات بعدی توسط اورژانس ۱۱۵چهربه بیمارستان امام رضا(ع) استان کرمانشاه منتقل شد.