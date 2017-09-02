۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۱۸

توسط مردم محلی صورت گرفت؛

نجات نوجوان غرق شده در«رودخانه دینور آب» استان کرمانشاه

کرمانشاه- یک نوجوان ۱۵ساله که در رودخانه دینور آب بخش بیستون استان کرمانشاه در حال غرق شدن بود توسط مردم منطقه نجات یافت.

محمد بخشی، مسئول مرکز حوادث و فوریت های پزشکی هرسین در گفتگو با خبرنگار مهر، از غرق شدن یک نوجوان ۱۵ ساله در رودخانه دینور آور بش بیستون خبر داد و گفت: این نوجوان توسط مردم محلی منطقه نجات یافته بود.

وی از حضور بلافاصله نیروهای اورژانس در محل حادثه و در پی اطلاع مردم  خبر داد و تصریح کرد: روز گذشته در پی اطلاع از وقوع غرق شدن یک کودک در رودخانه دینور آب بخش بیستون تیم اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

مسئول مرکز حوادث و فوریت های پزشکی هرسین تصریح کرد:  خوشبختانه قبل از رسیدن نیروی اورژانس این نوجوان پیش از حضور نیروهای اورژانس توسط مردم منطقه از آب گرفته شده بود، اما جهت اقدامات بعدی توسط اورژانس ۱۱۵چهربه بیمارستان امام رضا(ع) استان کرمانشاه منتقل شد.

کد مطلب 4075877

