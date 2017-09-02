به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، طوفان گرمسیری هاروی، در هفته گذشته هیوستون و سایر قسمتهای تگزاس را که خانه برخی از مهمترین پالایشگاههای آمریکاست، درهم کوبید.
در شرایط آبوهوایی به شدت نامساعد، پالایشگاهها مجبور شدند فعالیتهای خود را تعطیل کنند. دادهها نشان میدهد که طوفان بیش از ۲۰ درصد ظرفیت پالایشگاهی آمریکا را تعطیل کرده بود.
پیشتر در این هفته با با تعطیلی پالایشگاهها و کاهش تقاضای نفت خام آمریکا، قیمتهای نفت افت کرده بود.
تحلیلگران گفتند که طوفان هاروی تاثیر مخربی بر تگزاس داشته است و باران و سیل به دنبال آن باعث افزایش دوره تعطیلی پالایشگاههاخواهد شد که این باعث میشود بازار محصولات پالایشگاهی و بازار نفت تحت تاثیر قرار بگیرد.
در همین زمان، طبق دادههای ارائه شده توسط شرکت خدمات میادین نفتی بیکر هیوگز، در هفته گذشته تعداد چاههای فعال نفت در آمریکا دست نخورده و برابر با ۷۵۹ حلقه باقی ماند.
نفت خام تگزاس غرب آمریکا برای تحویل در ماه اکتبر، در بازار نیویورک با ۰.۰۶ دلار افزایش به بشکهای ۴۷.۲۹ دلار رسید درحالی که قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه نوامبر در بازار لندن، با ۰.۱۱ دلار کاهش در ۵۲.۷۵ دلار به ازای هر بشکه نفت بسته شد.
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