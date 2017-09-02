اریک ترامپ: رسانه ها پدرم را به مرز افسردگی و خودکشی می رسانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، «اریک ترامپ» پسر ریس جمهور آمریکا مدعی شد که پدرش برغم خدمات شایانی که تا کنون به این کشور کرده با چنان انتقاد هایی از سوی رسانه ها روبرو بوده که اگر به آنها بی اعتنایی نمی کرد ممکن بود اقدام به خودکشی کند.

پسر رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از گراش های منفی رسانه ها از عملکرد پدرش مدعی شد که این گزارش های منفی می توانند «دونالد ترامپ» را به مرز افسردگی و یا خودکشی برسانند.

این وضعیت در حالی است که ترامپ از زمان آغاز دوران ریاست جمهوری خود جنگی تمام عیار را با رسانه ها آغاز کرده و بصورت مرتب آنها را به انتشار گزارش و خبرهای دورغ علیه دولت آمریکا متهم می کند.