۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۲۷

اریک ترامپ: رسانه ها پدرم را به مرز افسردگی و خودکشی می رسانند

پسر رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از گزارش های منفی رسانه ها از عملکرد پدرش مدعی شد که این گزارش های منفی می توانند «دونالد ترامپ» را به مرز افسردگی و یا خودکشی برسانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، «اریک ترامپ» پسر ریس جمهور آمریکا مدعی شد که پدرش برغم خدمات شایانی که تا کنون به این کشور کرده با چنان انتقاد هایی از سوی رسانه ها روبرو بوده که اگر به آنها بی اعتنایی نمی کرد ممکن بود اقدام به خودکشی کند.

این وضعیت در حالی است که ترامپ از زمان آغاز دوران ریاست جمهوری خود  جنگی تمام عیار را با رسانه ها آغاز کرده و بصورت مرتب آنها را به انتشار گزارش و خبرهای دورغ علیه دولت آمریکا متهم می کند.

عبدالحمید بیاتی

