اعلام وضعیت ذخیره آب سد کرج و طالقان/کاهش ۵ درصدی بارندگی

بهزاد پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام وضعیت منابع آبی استان البرز در سال جاری، اظهار کرد: میزان بارندگی استان البرز در سال ۹۶ تاکنون ۴۱۵ میلیمتر بوده که این رقم کاهش ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان میدهد.
وی با اعلام اینکه بارندگیهای خوبی را در سال جاری شاهد بودیم اما نسبت به سال ۹۵ با کاهش بارندگی و میزان بارش نزولات جوی مواجه بودهایم، افزود: پیک تابستان در خصوص مصرف آب گذرانده شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان البرز ضمن تقدیر از شهروندان بهموجب صرفهجویی در مصرف آب، تصریح کرد: خوشبختانه تابستان با تنش آبی کمی در حال سپری شدن است.
پارسا در ادامه با اشاره به وضعیت ذخیره آب در سدهای طالقان و کرج، خاطرنشان کرد: به جهت ذوب برف و یخ در ارتفاعات استان البرز وضعیت روان آبها در این منطقه مناسب بوده است.
وی یادآور شد: در ۹۰ درصد از سد کرج و ۸۳ درصد از سد طالقان آب ذخیرهسازی شده است که بهمرور از این آب استفاده میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، قسمی عظیمی از آب شرب پایتخت توسط دو سد کرج و طالقان تأمین میشود.
نظر شما