جمع آوری کمک های مردم آذربایجان شرقی به جشن عاطفه ها در ۴۰ پایگاه

به گزارش خبرنگار مهر، امیر شبان شبستری شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ۴۰ پایگاه کمیته امداد استان آماده جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی مردم نوعدوست استان در جشن عاطفه ها هستند و ۵۰۰ هزار پاکت نیز برای جمع آوری کمک های دانش آموزان بین مدارس توزیع می شود.

وی با اشاره به نیاز ۱۴ هزار و ۱۴۶ دانش آموز تحت حمایت این نهاد به کمک مردم نیکوکار و خیران در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید افزود: جشن عاطفه ها هر ساله در آستانه سال تحصیلی جدید و پیش از بازگشایی مدارس به منظور جذب کمک های مردمی برای کمک به دانش آموزان بی بضاعت اجرا می شود و مردم خیر استان سال گذشته بیش از ۴۵ میلیارد ریال به دانش آموزان نیازمند کمک کردند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان گفت: امسال مراسم جشن عاطفه ها با هدف مشارکت گروه های مختلف جامعه در این جشن، بهره گیری از ظرفیت های موجود اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بالقوه سطح جامعه، اشاعه فرهنگ نوع دوستی، ترویج سنت حسنه اسلامی انفاق، رفع نیاز دانش آموزان بی بضاعت و ایجاد فضای پرنشاط و مطلوب برای تأمین نیازهای تحصیلی فرزندان خانواده های نیازمند برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه مردم خیر همچون سنوات گذشته با شرکت پرشور در جشن عاطفه ها به یاری دانش آموزان بی بضاعت خواهند شتافت، افزود: مردم نیکوکار استان می توانند با شماره گیری آنی پرداخت کمیته امداد#۰۴۱*۸۸۷۷* با وارد کردن مبلغ مورد نظر خود در این امر خداپسندانه مشارکت کنند.

شبان شبستری در پایان اظهار داشت: جشن عاطفه ها امسال به صورت گسترده و با رویکردی متفاوت نسبت به سال های گذشته و در ۲۳ و ۲۴ شهریور در پایگاه های اصلی کمیته امداد و میعادگاه های نماز جمعه و همچنین ۱۹ مهر ماه در سطح مدارس استان برگزار می شود.