خزر همچنان «غریب کشی» می کند/ ۳۷۵ نقطه پرحادثه ساحلی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مرگ دو برادر مشهدی، مرگ خانواده چندنفری، سیاه‌پوش شدن اعضای خانواده تهرانی در سواحل شمال و غیره همه و همه حکایت از بی‌مهری دریای خزر به مسافرانش دارد.

دریاچه‌ای که همیشه خبرساز بوده، گاه انتقال آبش، گاه ورود آلاینده‌ها و پساب‌ها و گاه مهمانانی که در کام فرومی‌برد. صدای ضجه و شیون مسافرانی که برای بهره‌مندی از جاذبه‌های دریا به مازندران سفر می‌کنند در میان امواج گم می‌شود و در سوگ عزیزانشان در دریا سیاه‌پوش راهی دیارشان می‌شوند.

اگرچه امسال شمار غریق در دریای مازندران نسبت به سال قبل ۱۸ درصد کمتر شده، اما مرگ ۴۶ هم‌وطن در سواحل خزر که بیشتر آنان افراد غیربومی بوده‌اند نیز دردناک و غمبار است و بی‌بهره بودن سواحل استان از ناجیان متخصص و کارآمد از مشکلات طرح‌های سالم‌سازی دریا در مازندران به شمار می‌رود.

نقی کریمیان رئیس هیئت نجات‌غریق مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ۷۰ درصد از طرح‌های سالم‌سازی این استان در سال جاری فاقد ناجیان متخصص و کارآمدند می‌گوید: مجریان این طرح‌ها از ناجیانی استفاده می‌کنند که صرفاً دارای کارت ناجی بوده و زیر چتر معاینه فنی و آموزشی سنواتی قرار نگرفته و این هیئت نیزهیچ تعهدی نسبت به این ناجیان ندارد.

وی درعین‌حال فعالیت شبانه طرح‌های سالم‌سازی فاقد ناجی را از دیگر دلایل برای افزایش تعداد غریق در این طرح‌ها در سال جاری اعلام می‌کند و می‌گوید: باید مجریان طرح‌های سالم‌سازی خزر که فاقد ناجیان مجرب با تجهیزات مدرن (کمربند هوشمند، کوله بادی) هستند و آمار غریق در آن‌ها افزایش‌یافته، نسبت به عملکردشان پاسخگو باشند.

در سال جاری با توافق استانداری مازندران با یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان بومی، این شرکت موفق به تولید کوله بادی و کمربند هوشمند نجات شده که می‌تواند همزمان چند غریق را نجات دهد بدون این‌که براثر فشار زیاد دچار ترکیدگی شود و برای ساخت این کوله‌ها که هم‌اکنون در اختیار ناجیان در نقاط حادثه‌خیز خزر قرارگرفته، حدود ۱۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که میانگین قیمتی این کوله با کمربند حدود ۱۰ میلیون ریال است.

در حالی امسال آمار غریق در طرح‌های سالم‌سازی دریا خزر به ۴۶ نفر رسید که آمارها نشان می‌دهد شمار غریق در ۳۷۵ نقاط حادثه خیر رو به کاهش است

در حالی امسال آمار غریق در طرح‌های سالم‌سازی دریا خزر به ۴۶ نفر رسید که آمارها نشان می‌دهد شمار غریق در ۳۷۵ نقاط حادثه خیر رو به کاهش است و بهره‌گیری از ناجیان مجرب و تجهیزات هوشمند نجات دلیل اصلی کاهش غریق در این نقاط است.

در این استان ۲ هزار و ۵۰۰ ناجی آموزش‌دیده در سایت هیئت نجات‌غریق ثبت‌نام کردند که با درخواست مجریان طرح‌های سالم‌سازی این نیروها در اختیارشان قرار می‌گیرند.

مازندران ۳۳۸ کیلومتر ساحل خزر را در اختیار دارد که در سال جاری ۹۵ نقطه از ساحل خزر در این استان طرح سالم‌سازی اجرایی شد و با اجرای طرح سالم‌سازی دریای خزر از سال ۹۲ تاکنون آمار غریق در ساحل مازندران در مقایسه با سنوات گذشته تا ۷۱ درصد کاهش یافت.

بررسی آمارهای غریق دریای مازندران نشان می‌دهد که بیشترین شمار غریق در سال ۹۲ و به تعداد ۲۲۴ نفر در دریای مازندران بوده است. در سال ۸۸ حدود ۱۸۷ نفر در دریای استان غرق شدند که بیشتر آن به تعداد ۳۸ نفر در بابلسر، ۳۰ نفر در نوشهر، ۲۱ نفر ساری، ۲۴ نفر محمودآباد و کمترین نیز به تعداد دو نفر در نکا و بهشهر و یک نفر در آمل بوده است. شمار غریق در سال ۸۹ یک نفر نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت و بیشترین تعداد به میزان ۳۱ نفر در نوشهر و محمودآباد، ۲۶ نفر در بابلسر، ۲۰ نفر در نور بوده است.

مجتبی اکبری مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران نیز با اشاره به کاهش شمار غریق در سال جاری به دلیل اجرای طرح‌های سالم‌سازی دریا با اشاره به وجود ۳۷۶ منطقه حادثه‌خیز در سواحل استان اظهار داشت: تعداد پست های تحت پوشش مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۹ منطقه در ۱۱ شهرستان بوده و درمجموع چهار هزار و ۳۶۳ عملیات امداد و نجات انجام‌شده است.

وی طول نوار ساحلی را ۲۵۲ هزار متر اعلام کرد و گفت: از مجموع عملیات سه هزار و ۳۱۳ عملیات غریق و نجات‌یافته از آب و هزار و ۵۰ عملیات خدمات حضوری بوده است.

اکبری، تعداد نفرات نجات‌یافته از آب را سه هزار و ۲۶۷ نفر و تعداد کل نفرات انتقالی به مراکز درمانی را ۱۹۲ نفر اعلام کرد و اظهار داشت: همچنین پنج هزار و ۸۸۸ نفر با مراجعه حضوری به پست ها خدمات دریافت کردند.

امسال با تدابیر اتخاذشده از سوی استانداری مازندران نقاط حادثه‌خیز که در سالهای گذشته بیشترین غریق در این مناطق به وقوع پیوسته شناسایی‌شده

اکبری گفت: امسال با تدابیر اتخاذشده از سوی استانداری مازندران نقاط حادثه‌خیز که در سالهای گذشته بیشترین غریق در این مناطق به وقوع پیوسته شناسایی‌شده و امدادگران و نجات گران جمعیت هلال‌احمر با مشارکت ناجیان غریق در این مناطق مستقر شدند تا مانع از تکرار هرگونه حادثه ناگوار شوند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران با اشاره به اینکه همه این ۳۳۰ نقطه در خارج از مناطق اجرای طرح‌های دریا قرار دارند تصریح کرد: در مناطق اجرای طرح‌ها نیز برابر قانون مدیریت طرح ملزم به رعایت استانداردهای ایمنی و خدمات رفاهی وامدادی است که به‌موجب هماهنگی‌های انجام‌شده عوامل امدادی جمعیت هلال‌احمر و ناجیان غریق در آن مناطق نیز حضور دارند.

آشنایی با فنون اولیه شنا، آشنایی با محدودیت‌ها و رعایت آن‌ها از ابتدایی‌ترین الزامات قبل از شنا است و اطلاع از وضعیت عمق آب قبل از تصمیم به شیرجه زدن و حتی قبل از ورود به آب ضروری است، چراکه شیرجه در آب‌های کم‌عمق خطر ضربه به سر و نیز شکستگی گردن را به دنبال دارد.