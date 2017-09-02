اردوغان: کشتار مسلمانان روهینگیا نسل کشی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، کشتار مسلمانان روهینگیا در میانمار را نسل کشی دانست و گفت این مسئله را به طور دقیق در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیوریوک که در ماه جاری برگزار می‌شود مورد به بحث خواهد گذاشت.

بیش از ۴۰۰ نفر از مسلمانان روهینگیا در خونین ترین خشونت علیه این اقلیت، در میانمار کشته شدند. این کشتار پس از آنکه شورشیان به پست های پلیس و پایگاه ارتش در ایالت راخین حمله کردند صورت گرفته‌است.

بر اساس اعلام منابع سازمان ملل ،‌ بیش از ۳۸۰۰۰ نفر از اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار طی هفته گذشته از خانه و کاشانه خود آواره شده و عازم کشور همسایه بنگلادش شده‌اند.بر اساس این گزارش صدها نفر نیز در مناطق مرزی دو کشور سرگردان و بی پناه رها شده‌اند.