۹۱ درصد از دانش آموزان کردستانی در مدارس ثبت نام کردند

رشید قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند ثبت نام از دانش آموزان کردستانی، گفت: بر اساس آخرین آمار تاکنون ۲۷۵ هزار و ۸۰۷ نفر در دوره های تحصیلی ثبت نام کردند که این میزان شامل ثبت نام قطعی ۹۱ درصد از دانش آموزان استان است.

وی عنوان کرد: بر اساس آمار اخذ شده از سامانه سناد، تا پایان روز ۹ شهریور ماه ۹۶ در دوره ابتدایی ۱۴۸ هزار و ۷۹۱ دانش آموز واجد شرایط ثبت نام کرده اند.

وی تعداد ثبت نام شدگان در دوره اول متوسطه را ۶۰ هزار و ۴۸۶ نفر ذکر کرد و افزود: در دوره متوسطه دوم ۳۵ هزار و ۶۹۲ دانش آموز ثبت نام کردند که با توجه به انتخاب رشته در دوره دوم متوسطه انتظار می رود روند ثبت نام در روزهای آتی تسریع پیدا کند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان بیان کرد: تا کنون ۹۲۱ دانش آموز با نیاز های ویژه در مدارس استثنایی استان ثبت نام کردند و در دوره پیش دبستان نیز مشخصات ۶ هزار و ۶۱۶ نفر نوآموز در سامانه سناد ثبت شده است.

قربانی گفت: تسریع در انجام ثبت نام موجب می شود سال تحصیلی جدید به موقع و با نشاط و شادابی بیشتر آغاز شود لذا از اولیا و دانش آموزان انتظار می رود نسبت به انجام فرایند ثبت نام در اسرع وقت اقدام کنند.