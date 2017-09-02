  1. استانها
  2. کردستان
۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۴۶

برای سال تحصیلی جدید؛

۹۱ درصد از دانش آموزان کردستانی در مدارس ثبت نام کردند

۹۱ درصد از دانش آموزان کردستانی در مدارس ثبت نام کردند

سنندج - مدیرکل آموزش و پرورش کردستان گفت: برای سال تحصیلی جدید تاکنون ثبت نام ۹۱ درصد از دانش آموزان استان در مدارس قطعی شده است.

رشید قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند ثبت نام از دانش آموزان کردستانی، گفت: بر اساس آخرین آمار تاکنون ۲۷۵ هزار و ۸۰۷ نفر در دوره های تحصیلی ثبت نام کردند که این میزان شامل ثبت نام قطعی ۹۱ درصد از دانش آموزان استان است.

وی عنوان کرد:  بر اساس آمار اخذ شده از سامانه سناد، تا پایان روز ۹ شهریور ماه ۹۶ در دوره ابتدایی ۱۴۸ هزار و ۷۹۱ دانش آموز واجد شرایط ثبت نام کرده اند.

وی تعداد ثبت نام شدگان  در دوره اول متوسطه را ۶۰ هزار و ۴۸۶ نفر ذکر کرد و افزود: در دوره متوسطه دوم ۳۵ هزار و ۶۹۲ دانش آموز ثبت نام کردند که با توجه به انتخاب رشته در دوره دوم متوسطه انتظار می رود روند ثبت نام در روزهای آتی تسریع پیدا کند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان بیان کرد: تا کنون ۹۲۱ دانش آموز با نیاز های ویژه در مدارس استثنایی استان ثبت نام کردند و در دوره پیش دبستان نیز مشخصات ۶ هزار و ۶۱۶ نفر نوآموز در سامانه سناد ثبت شده است.

قربانی گفت: تسریع در انجام ثبت نام موجب می شود سال تحصیلی جدید به موقع و با نشاط و شادابی بیشتر آغاز شود لذا از اولیا و دانش آموزان انتظار می رود نسبت به انجام فرایند ثبت نام در اسرع وقت اقدام کنند.

کد مطلب 4075898

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها