پیکر «حسن حسنی» شهید مدافع حرم در مهدیشهر تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک شهید مدافع حرم حسن حسنی از رزمندگان گردان فاطمیون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح شنبه از میدان شهدای مهدیشهر به سمت بارگاه ابدی اش در گلزار شهدا تشییع شد.

این مراسم با حضور خانواده های شهدا، جانبازان، ایثارگران، طلاب، روحانیان، مسئولان لشکری و اجرایی، خدماتی، انتظامی، قضایی و همچنین اقشار مختلف مردم قدرشناس و متدین مهدیشهر برگزار شد.

شهید حسنی چندی پیش در خاک سوریه و در مقابله با تکفیری های داعش به خیل عظیم شهدای اسلام پیوست.

شهید حسنی در زمره افغانستانی های مقیم استان سمنان بود که متاسفانه کسی را جز عموی خود در ایران اسلامی ندارد اما مردم مهدیشهر بار دیگر با حضور خود نشان دادند حسن ها تنها نیستند و یک ملت، یک امت و یک جامعه در کنارشان برادرانه ایستاده است.

آئین وداع با شهید حسنی نیز شامگاه گذشته در مسجد صاحب الزمان(عج) با حضور گسترده اقشار مختلف برگزار شد.