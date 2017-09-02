  1. استانها
  2. سمنان
۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۱۵

پیکر «حسن حسنی» شهید مدافع حرم در مهدیشهر تشییع شد

پیکر «حسن حسنی» شهید مدافع حرم در مهدیشهر تشییع شد

مهدیشهر - پیکر حسن حسنی، شهید مدافع حرم با حضور مردم متدین، خداجو و قدردان مهدیشهر و همچنین خانواده شهدا، مسئولان لشگری و اجرایی و روحانیان و طلاب تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک شهید مدافع حرم حسن حسنی از رزمندگان گردان فاطمیون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح شنبه از میدان شهدای مهدیشهر به سمت بارگاه ابدی اش در گلزار شهدا تشییع شد.

این مراسم با حضور خانواده های شهدا، جانبازان، ایثارگران، طلاب، روحانیان، مسئولان لشکری و اجرایی، خدماتی، انتظامی، قضایی و همچنین اقشار مختلف مردم قدرشناس و متدین مهدیشهر برگزار شد.

شهید حسنی چندی پیش در خاک سوریه و در مقابله با تکفیری های داعش به خیل عظیم شهدای اسلام پیوست.

شهید حسنی در زمره افغانستانی های مقیم استان سمنان بود که متاسفانه کسی را جز عموی خود در ایران اسلامی ندارد اما مردم مهدیشهر بار دیگر با حضور خود نشان دادند حسن ها تنها نیستند و یک ملت، یک امت و یک جامعه در کنارشان برادرانه ایستاده است.

آئین وداع با شهید حسنی نیز شامگاه گذشته در مسجد صاحب الزمان(عج) با حضور گسترده اقشار مختلف برگزار شد.

کد مطلب 4075901

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها