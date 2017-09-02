آخرین وضعیت چهار مصدوم حادثه داراب در بیمارستان رجایی تشریح شد

دکتر شهرام بلندپرواز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: چهار نفر از مصدومان این حادثه به بیمارستان رجایی و یک نفر به بیمارستان نمازی منتقل شده اند.

وی ادامه داد: چهار مصدومی که به بیمارستان رجایی شیراز منتقل شده در همان ساعات اولیه اقدامات اورژانسی برای آنها انجام شده است.

رئیس بیمترستان شهید رجایی شیراز گفت: این چهار مصدوم از نواحی مختف بدن دچار صدمه های شدید شده که روند درمانی آنها در حال انجام است.

دکتر بلندپرواز تاکید کرد: دو نفر از این مصدومان دچار قطعی دست و پا شده اند که روند درمانی نیز برای آنها در حال انجام است.