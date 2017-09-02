جراح بزرگ مغز و اعصاب دنیا وارد خراسان شمالی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور مجید سمیعی در بدو ورود به خراسان شمالی در محل فرودگاه بجنورد مورد استقبال رسمی مسئولان استانی قرار گرفت.
رئیس مرکز علوم و اعصاب هانوفر آلمان که به دعوت رسمی استاندار خراسان شمالی به این استان سفرکرده است، طی امروز شنبه و فردا در چندین برنامه تدارک دیدهشده از سوی مسئولان حضور پیدا خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، پروفسور سمیعی نشست اختصاصی با مدیران خراسان شمالی و اعضای منتخب هیئتعلمی دانشگاهها خواهد داشت و در این نشست لقب شهروند افتخاری بجنورد به این جراح زبده و شهیر ایرانی اعطا خواهد شد.
پروفسور سمیعی سپس از بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی تخصصی و فوق تخصصی امام حسن(ع) در مرکز استان دیدن خواهد کرد.
همچنین رونمایی از تندیس پروفسور سمیعی در بوستان ملی گردشگری بش قارداش و سخنرانی در همایش بزرگ نخبگان، دانشجویان و دانش آموزان برگزیده استان، برنامه بعدی سفر رئیس بیمارستان تخصصی علوم اعصاب هانوفر آلمان در بجنورد خواهد بود.
گفتنی است، پایانبخش روز نخست این سفر هم حضور پروفسور سمیعی در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیمای استانی (شبکه اترک) و پسازآن نیز حضور در مراسم گرامیداشت روز پزشک است.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه تنظیمشده، حضور در نشست کارگروه علوم اعصاب دانشگاههای علوم پزشکی منطقه ۹ و بازدید از اماکن گردشگری مهم خراسان شمالی هم برنامههای روز دوم سفر مشهورترین جراح مغز و اعصاب به استان را شامل میشود.
نظر شما