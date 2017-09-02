داود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام هفته تعاون و آغاز آن از امروز، گفت: این هفته از ۱۱ شهریورآغاز شده و تا ۱۷ شهریور ادامه خواهد داشت.

وی به نامگذاری ایام هفته اشاره کرد و یادآور شد: این روزها به ترتیب، روز تعاون و توسعه منطقه ای و روستایی، تعاون و اشتغال زنان، تعاون و اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، تعاون گسترش مشاغل خرد و خانگی، تعاون توسعه کارآفرینی و اشتغال، تعاون توسعه بازار و صادرات، تعاون و کارجمعی نامگذاری شده است.

برگزاری جشنواره تعاونی‌های برتر در آینده نزدیک

یاوری با اشاره به برنامه های متنوع در این هفته افزود: ارسال پیامک و نصب بنر، بازدید از ۶ تعاونی برتر استان و تجلیل از برترین‌ها، غبار روبی مزار شهدا، برگزاری مسابقه تعاونگران ورزشی، حضور تعاونگران در پایگاه انتقال خون، حضور در نمایشگاه تعاونی های سراسر کشور و ... از آن جمله است.

وی از برگزاری جشنواره تعاونی های برتر نیز در آینده نزدیک خبر داد و گفت: زمان این جشنواره متعاقبا اعلام خواهد شد.

پوشش بیمه‌ای بیش از ۵ هزار کارگر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در ادامه به بهبود وضع معیشتی و رفاهی کارگران و اقشار مختلف اشاره کرد و افزود: توانستیم تا کنون تعداد ۵ هزار و ۵۶۲ نفر از کارگران را تحت پوشش بیمه قرار دهیم.

یاوری خاطر نشان کرد: همچنین از سال ۹۳ تا کنون موفق شدیم طی ۴ مرحله سبد غذایی بین اقشار نیازمند توزیع کنیم.

وی به افزایش دریافتی مددجویان اشاره کرد و بیان داشت: در سال ۹۶ دریافتی مددجویانی که تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزیستی هستند تا ۳۵۰ درصد افزایش داشته است.