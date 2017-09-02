  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۲۰

معاون وزیر راه به مهر خبر داد؛

احتمال ممنوعیت حرکت اتوبوس بین‌شهری در شب در پی دستور وزیر

احتمال ممنوعیت حرکت اتوبوس بین‌شهری در شب در پی دستور وزیر

معاون وزیر راه گفت: وزیر راه دستور داده تا صدور دستورالعمل ممنوعیت رانندگی رانندگان اتوبوس و وسایل حمل و نقل عمومی بین جاده ای در شب، مورد بررسی قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد پنج شنبه هفته گذشته، یک دستگاه اتوبوس حامل دانش آموزان شهرستان های میناب و رودان استان هرمزگان که برای شرکت در اردوی ملی فرزانگان عازم شیراز بود، دچار حادثه شد که در اثر آن، ۱۱ دانش آموز کشته، دو نفر قطع عضو و یک نفر نیز قطع نخاع شدند. در اثر این حادثه دردناک، یک هفته در استان هرمزگان عزای عمومی اعلام شده است. پلیس راهور ناجا علت این حادثه را خواب آلودگی راننده و انحراف اتوبوس از مسیر اعلام کرد.

داوود کشاورزیان، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نتایج بررسی حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان نخبه گفت : آنچه به من اعلام شده، گزارش های غیررسمی است و نمی توانم به آنها اعتماد کنم. قرار است به زودی گزارش نهایی علت این حادثه ارسال شود و پس از آن، می توان درباره این حادثه اظهار نظر کرد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درباره صدور مجوز رانندگی در شب به راننده این اتوبوس گفت: اصل رانندگی در شب ممنوع نیست؛ اما به دستور وزیر راه و شهرسازی قرار است صدور ابلاغیه ممنوعیت رانندگی رانندگان خودروهای حمل و نقل عمومی بین جاده ای سبک و سنگین (اتوبوس و مینی بوس) بررسی شود تا در صورت قابل اجرا بودن آن، به رانندگان ابلاغ شود.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، باید برای اجرای این موضوع، علاوه بر بررسی امکان اجرا شدن آن بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی، با پلیس راهور ناجا نیز هماهنگی هایی صورت گیرد.

گفتنی است بر اساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی، ۴۲ درصد تصادفات جاده ای در اثر خواب آلودگی و عدم توجه به جلوی راننده بوده است.

کد مطلب 4075917

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسین IR ۰۷:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
      0 0
      پاسخ
      بهتر است جاده ها را ایمن سازید و از عشق جریمه کردن ها صدها هزار تومانی صرف نظر کنید و بجای آن پلیس در جاده ها حضور داشته باشد و نه دوربین های دستکاری شده آماده جریمه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها