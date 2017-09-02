به گزارش خبرنگار مهر، بامداد پنج شنبه هفته گذشته، یک دستگاه اتوبوس حامل دانش آموزان شهرستان های میناب و رودان استان هرمزگان که برای شرکت در اردوی ملی فرزانگان عازم شیراز بود، دچار حادثه شد که در اثر آن، ۱۱ دانش آموز کشته، دو نفر قطع عضو و یک نفر نیز قطع نخاع شدند. در اثر این حادثه دردناک، یک هفته در استان هرمزگان عزای عمومی اعلام شده است. پلیس راهور ناجا علت این حادثه را خواب آلودگی راننده و انحراف اتوبوس از مسیر اعلام کرد.

داوود کشاورزیان، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نتایج بررسی حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان نخبه گفت : آنچه به من اعلام شده، گزارش های غیررسمی است و نمی توانم به آنها اعتماد کنم. قرار است به زودی گزارش نهایی علت این حادثه ارسال شود و پس از آن، می توان درباره این حادثه اظهار نظر کرد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درباره صدور مجوز رانندگی در شب به راننده این اتوبوس گفت: اصل رانندگی در شب ممنوع نیست؛ اما به دستور وزیر راه و شهرسازی قرار است صدور ابلاغیه ممنوعیت رانندگی رانندگان خودروهای حمل و نقل عمومی بین جاده ای سبک و سنگین (اتوبوس و مینی بوس) بررسی شود تا در صورت قابل اجرا بودن آن، به رانندگان ابلاغ شود.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، باید برای اجرای این موضوع، علاوه بر بررسی امکان اجرا شدن آن بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی، با پلیس راهور ناجا نیز هماهنگی هایی صورت گیرد.

گفتنی است بر اساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی، ۴۲ درصد تصادفات جاده ای در اثر خواب آلودگی و عدم توجه به جلوی راننده بوده است.